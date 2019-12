UCR: “La provincia de Buenos Aires dijo presente en la formación de las nuevas autoridades del comité Nacional”, remarcó la diputada París

La Unión Cívica Radical (UCR) tuvo su Plenario Constitutivo de delegados y presentó a las autoridades del Comité Nacional para el período de 2019-2021. En la sede partidaria ubicada en la calle Alsina 1782, confirmaron la continuidad del ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y como vicepresidenta a la diputada provincial Alejandra Lorden.

La flamante vicepresidenta primera, destacó la presencia de mujeres en la lista: “Es la primera vez que se hace con paridad esta lista. Estamos contentos por eso”.

Por su parte el presidente Cornejo expresó, “Del balance de estos años lamentamos la inflación, la pobreza y el desempleo pero reivindicamos la política exterior, la búsqueda de consensos internacionales, la justicia independiente y la lucha contra el narcotráfico. Pero no resolvimos los problemas económicos, quizás no los agravamos pero no los resolvimos. Argentina necesita de un buen gobierno y de una muy buena oposición”.

Por su parte la diputada París al finalizar la elección expresó, “Quiero destacar el lugar preponderante que ocupa la provincia de Buenos Aires y las mujeres en esta nueva lista” a lo que sumó, “El gran trabajo en equipo realizado por el presidente del comité provincia y ex gobernador Daniel Salvador dió lugar a que hoy tengamos esta representación preponderante”, finalizó.

El Comité Nacional quedó compuesto con Alfredo Cornejo como presidente, Gerardo Morales como secretario general, Alejandra Lorden (Buenos Aires) vicepresidenta primera, Ángel Rozas (Chaco) vice segundo y Soledad Carrizo (Córdoba) como vice tercera.