Se entregaron los Premio Podio 2019 (video)

El Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate entregó ayer los Premios Podio 2019 a los mejores deportistas en cada especialidad.

El Podio del Año fue para el nadador del Club Independiente Valentín Almada.


 

Los ganadores:

PATIN – XIOMARA SANTELLAN

BOXEO  AMATEUR – LAUTARO BENICELLI

FÚTBOL FEMENINO – NATALIA OLIVERA

COLOMBOFILIA – MARIO MONTERO

BASQUET FEMENINO – GIULIANA CERMELLI

AUTOMOVILISMO – JUAN C. BAVA

RURAL BIKE –  MARISOL CAVIGLIA

ATLETISMO –  JUAN MARQUINE

NATACIÓN – VALENTIN ALMADA

RUGBY – EDUARDO TUCULET

BOCHAS – RAUL BASUALDO

VELA –  DIEGO LIPSZYC

BASQUET FEDERAL – EXEQUIEL CASSINELLI

FÚTBOL LIGA ZARATEÑA – ANGEL SALVO

TENIS – CAMILA KELLER

HANDBALL – FELIX WHALS

WATERPOLO – LOLA CANALES

EMBAJADOR DEPORTIVO – ELBIO BENITEZ

REMO – EVELYN SILVESTRO

VELA FIC. – FALTA Y RESTO

TENIS DE MESA – FEDERICO DA COSTA

DEPORTES ESPECIALES – HERNAN BARRETO

TRAYECTORIA – HILDA MARTINEZ

TAEKWONDO – RAMIRO RAVACHINO

CICLISMO – TOMAS CONTTE

BASQUET LOCAL – C. GARIN PALACIOS

VOLEY METROPOLITANO – J. AGUIRREBURUALDE

FÚTBOL ASCENSO – MATIAS NIZZO

PREMIO FAPED – MAIPU

BOXEO PROFESIONAL – EMANUEL CUSOLITO

HOCKEY – D. F. PALAZUELO

REVELACIÓN – MARLENE VACCAIANI

AJEDREZ – F. PEREZ PONSA

VOLEY UNILIVO – MARIELA CLAUSEN

FUTBOL CADU – JUAN FIGUEROA

KARTING – GABRIEL DE LUCCA

MENCION ESPECIAL – ESCUELA TECNICA 4

PODIO 2019 VALENTIN ALMADA

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