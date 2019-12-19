Se entregaron los Premio Podio 2019 (video)
El Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate entregó ayer los Premios Podio 2019 a los mejores deportistas en cada especialidad.
El Podio del Año fue para el nadador del Club Independiente Valentín Almada.
Los ganadores:
PATIN – XIOMARA SANTELLAN
BOXEO AMATEUR – LAUTARO BENICELLI
FÚTBOL FEMENINO – NATALIA OLIVERA
COLOMBOFILIA – MARIO MONTERO
BASQUET FEMENINO – GIULIANA CERMELLI
AUTOMOVILISMO – JUAN C. BAVA
RURAL BIKE – MARISOL CAVIGLIA
ATLETISMO – JUAN MARQUINE
NATACIÓN – VALENTIN ALMADA
RUGBY – EDUARDO TUCULET
BOCHAS – RAUL BASUALDO
VELA – DIEGO LIPSZYC
BASQUET FEDERAL – EXEQUIEL CASSINELLI
FÚTBOL LIGA ZARATEÑA – ANGEL SALVO
TENIS – CAMILA KELLER
HANDBALL – FELIX WHALS
WATERPOLO – LOLA CANALES
EMBAJADOR DEPORTIVO – ELBIO BENITEZ
REMO – EVELYN SILVESTRO
VELA FIC. – FALTA Y RESTO
TENIS DE MESA – FEDERICO DA COSTA
DEPORTES ESPECIALES – HERNAN BARRETO
TRAYECTORIA – HILDA MARTINEZ
TAEKWONDO – RAMIRO RAVACHINO
CICLISMO – TOMAS CONTTE
BASQUET LOCAL – C. GARIN PALACIOS
VOLEY METROPOLITANO – J. AGUIRREBURUALDE
FÚTBOL ASCENSO – MATIAS NIZZO
PREMIO FAPED – MAIPU
BOXEO PROFESIONAL – EMANUEL CUSOLITO
HOCKEY – D. F. PALAZUELO
REVELACIÓN – MARLENE VACCAIANI
AJEDREZ – F. PEREZ PONSA
VOLEY UNILIVO – MARIELA CLAUSEN
FUTBOL CADU – JUAN FIGUEROA
KARTING – GABRIEL DE LUCCA
MENCION ESPECIAL – ESCUELA TECNICA 4
PODIO 2019 VALENTIN ALMADA