Grindetti respaldó a Matzkin: “Marcelo será un Intendente comprometido con la seguridad”

Marcelo Matzkin recibió el apoyo del precandidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires por JUNTOS, Néstor Grindetti, quien llegó a Zárate acompañado por el diputado nacional Cristian Ritondo, iniciando así desde nuestro distrito la caravana de su cierre de campaña provincial.

En el local partidario de Justa Lima y Pinto, el precandidato a intendente Matzkin y Grindetti tuvieron una reunión con el equipo de trabajo local, en donde el actual intendente de Lanús contó su experiencia involucrándose en el tema de la seguridad, es por ello que Matzkin reflexionó “es mentira que un intendente tiene que mirar el problema desde afuera, el ejemplo de Grindetti, como el de Passaglia en San Nicolás, y otros tantos de distintos partidos políticos, nos muestra que la regla es que un intendente debe involucrarse en la lucha contra la inseguridad, lo que tenemos en Zárate es la excepción a la regla, y por eso yo quiero ser un intendente comprometido con este problema, porque una ciudad insegura no es próspera y sólo se sienten seguros los que delinquen”.

“Necesitamos un municipio que le brinde a los policías las condiciones para que trabajen bien, pero debemos complementar esto con un cuerpo capacitado de prevención activa, con entrenamiento en uso de armas no letales para coordinar tanto en la planificación como en la práctica con las fuerzas de seguridad” explicó Matzkin, quien además agregó: “cuando cuento a los demás intendentes que voy viendo que nuestro municipio sólo destina 4 litros de combustible por día por patrullero, o que en los últimos 10 años el municipio no compró un solo móvil, no lo creen. Este año se ha perdido el fondo de seguridad que envía la provincia, y si se recupera la inflación habrá licuado el monto original, esto debe cambiar urgente, y para eso necesitamos un intendente que no le esquive al problema de la inseguridad, y yo le quiero hacer frente”.

La presencia de Néstor Grindetti en Zárate implica un fuerte apoyo a Marcelo Matzkin, intendente de uno de los distritos más poblados de la provincia de Buenos Aires, supo crear un cuerpo especializado en prevención, con una flota de 95 móviles locales y capacitaciones constantes, un centro de monitoreo de avanzada con 1.200 cámaras interconectadas y tecnología aplicada, además de agentes capacitados en el uso de armas no letales para complementar el trabajo policial. Hoy dicho distrito está gobernado por Diego Kravetz, quien fue su secretario de seguridad, lo que denota la importancia que Grindetti le dio al tema.

Matzkin explicó que “no hay solución si no se trabaja, yo quiero trabajar, porque lo que me importa es el ahora, es el presente y el futuro, cada ciudad tiene su modelo por sus particularidades, pero en Zárate tantos años de dejadez hicieron que la situación se torne compleja, pero esto tiene que cambiar, hay que crear un buen cuerpo municipal que se vuelque a la calle para la prevención, en los accesos a las escuelas, en la interacción con la policía, en volver al traer la tranquilidad al vecino, quiero recuperar para los zarateños el derecho a vivir en paz”.