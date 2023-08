Natalia Blanco: “Matzkin se va a poner al frente de la lucha contra la inseguridad”

“Lo que nos distingue del resto, es que proponemos a una persona para Intendente, que es Marcelo Matzkin que quiere terminar con esto de pelearse con la provincia, y va hacerle frente a la inseguridad poniendo un Municipio activo para tal fin” explicó la precandidata de JUNTOS, Natalia Blanco.

La actual jefa de bloque de JUNTOS, razonó con los medios durante una visita en Villa Fox, en la que dijo que “la gente está harta que el municipio y la provincia, no trabajen juntos por la seguridad, en el caso municipal, que es nuestro ámbito, aún no hemos visto propuesta alguna del Intendente Cáffaro sobre el tema. Lo que la gente necesita es un Intendente que no le esquive al bulto y se ponga al frente de la lucha contra la inseguridad, y por eso estoy convencida que Marcelo Matzkin es el vecino indicado para esto”.

“La visita del precandidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, a apoyar a Matzkin, nos muestra que Marcelo tiene un respaldo político muy grande, pero por sobre todas las cosas, un equipo de trabajo formado en distintas experiencias, como por ejemplo en Lanús, de donde es Intendente Grindetti, donde formaron una patrulla municipal casi de cero, y hoy aplican mucha tecnología para prevenir hechos y han capacitado a su cuerpo de prevención con armas no letales para ser un complemento de la policía” dijo Natalia Blanco, a lo que prosiguió: “esto nos muestra que la mayoría de los Intendentes se hacen cargo de una gran parte de las políticas de seguridad, acá en Zárate es un Intendente ausente en esto, Marcelo el tema de involucrarse en la seguridad lo tiene como una prioridad”.

La secuencia con vecinos es repetitiva en cada charla de la concejal Blanco, “es una constante, todos los vecinos, los padres de la escuela donde llevo mi hijo, mis amigos, no podemos creer que en el oficialismo se sigan peleando y no se sienten a brindar seguridad para Zárate. Nada deja de sorprenderme, como cuando Cáffaro vetó la ordenanza de corredores seguros escolares o elige no contribuir con la nafta a los patrulleros; es por eso que nosotros queremos hacer las cosas de otra forma, de darle prioridad a la seguridad, porque una ciudad insegura no es próspera” contó la edil mientras era acompañada en la caminata.

“Ahora el destino de los zarateños está en sus propias manos, nosotros proponemos a uno de los mejores de una nueva generación, que está comprometido con la lucha contra la inseguridad, con el comercio y la radicación de fuentes de empleo, con que el empleado municipal trabaje bien y no sea perseguido y con todas las propuestas que pueden ver en las redes sociales de Matzkin. No vinimos a traer más peleas entre políticos, vinimos a traer una nueva etapa para Zárate” finalizó Natalia Blanco.