Mauro Melo, precandidato a Consejero Escolar de la lista de Osvaldo Cáffaro: “Hace más de 20 años que trabajo en el patio del colegio; estoy muy contento y apoyando el proyecto”.

El recocido docente y profe de educación física eligió comprometerse, y hoy es precandidato en la lista 1 de Unión por la Patria.

En declaraciones con medios locales manifestó estar feliz de compartir esta propuesta junto a un numeroso grupo de jóvenes nacidos en Zárate.

“Yo soy un profe de educación física que nació en Zárate, que vive acá: Pude formar una familia con mi señora María Eugenia que también es profe. Tengo 2 hijos, y estoy muy feliz y orgulloso de la profesión que ejerzo hace más de 20 años”, expresó.

“Asumí el enorme compromiso cuando me convocó el intendente Osvaldo Cáffaro. Me sorprendió gratamente su invitación a participar de la lista, estoy contento, y apoyando el proyecto desde el lugar que me toca, sabiendo además que somos un equipo conformado por muchos jóvenes que aman profundamente a esta ciudad.

Pude tomar contacto con la actual consejera escolar, Mariana Vargas. con ella hablé sobre como es el funcionamiento en el día a día del consejo; me dio fuerzas, y me dijo que tenía que estar, y estoy acá, con muchísimas ganas de sumar y tomándolo como un gran desafío personal” comentó Mauro Melo.

Respecto de la escuela pública, Melo, quien también es un apasionado por el deporte dijo:

“El objetivo y nuestro norte a trabajar es para que los chicos no se vayan, para que puedan estudiar acá. Que tengan la posibilidad para poder desarrollarse y crecer en Zárate, Lima, Escalada e Islas, tenemos mucho por hacer. El compromiso es estar a la orden de la escuela pública, siempre que nos necesiten. Se viene haciendo un gran trabajo en el consejo, debemos seguir esa línea de acción, y profundizar cada una de las cuestiones que tengan que ver con el beneficio de cada escuela”, puntualizó Melo.

Al ser consultado sobre el desarrollo deportivo sin precedentes que se está viviendo en Zárate, agregó: “Yo soy jugador y entrenador de básquet, actualmente juego el Maxi Básquet, y honestamente poder ver a los chicos en cada club, jugando, entrenando, alentando al compañero, y con el acompañamiento de la familia en cada club de la ciudad, es algo que no tiene precio”, finalizó Mauro Melo.