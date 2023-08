Juan Pablo Miganne, el maestro de primaria, y candidato a consejero Escolar de Osvaldo Cáffaro

“Este es un gobierno que no solo hace obras, y muchas, sino que además le pone contenido a cada acción”.

En las últimas horas, en medios locales, el candidato a consejero escolar por la lista 1 de Unión x la Patria, convocado por Osvaldo Cáffaro, brindó su punto de vista sobre estas elecciones, y su compromiso asumido con la lista del actual intendente. Además, Miganne, expresó su pasión por la Educación Pública.

“Me defino como maestro, soy docente, maestro de primaria, soy de Zárate, hice mi infancia y mi adolescencia acá, cuando terminé la secundaria me fui a estudiar a Buenos Aires, me siento un privilegiado por esa oportunidad, pero siempre extrañaba, cada vez que venia un fin de semana a Zárate, me dolía mucho volver a armar el bolso el domingo y subirme al chevallier. Hace unos años pude volver, gracias también a mi compañera, con quien formamos una familia, tengo dos hijos chiquitos, conseguimos trabajo, y la ciudad nos trató muy bien.” dijo Miganne.

Al ser consultado sobre el porque se sumó a la lista de Osvaldo Cáffaro, el maestro, y precandidato a consejero escolar, manifestó:

“Cuando me fui a fines de los años 90 era una ciudad, y cuando volví me encontré con otra, totalmente diferente. Yo siempre estuve a favor de gobiernos nacionales y populares que fomenten la producción, la inclusión, la participación, y creo que el gobierno de Osvaldo Cáffaro siempre fue la representación de ese modelo a nivel local, por cada obra realizada, por cada espacio recuperado, por la actividad cultural, y por sus diversas políticas públicas. Como dije, vengo de la educación y los programas socioeducativos como Ciudad Rayuela, Compartiendo, Costa Joven, Mi Escuela, entre otros, son muy interesantes, son canales de participación. Este es un gobierno que no solo hace obras, y muchas, sino que además le pone contenido a cada acción, creo que eso es muy importante, de hecho, yo me acerque a la gestión por medio del programa Ciudad Rayuela como maestro, y ahora como parte del proyecto, nuestro idea, nuestra propuesta, es la que representa esa imagen de país”, enfatizó Juan Pablo Miganne.

“El consejo escolar ha hecho cosas muy buenas en los últimos años, nuestro norte será seguir con el proceso de brindar condiciones dignas desde lo edilicio, la buena y la correcta administración de los recursos para favorecer mejores aprendizajes .Tenemos un buen punto de partida, yo estoy en desacuerdo y me molesta bastante el discurso que dice que las escuelas públicas son un desastre, tuve la suerte de trabajar en escuelas publicas y privadas y realmente no veo esa diferencia, porque los docentes muchas veces somos los mismos, incluso en las escuelas públicas hay mucho compromiso, si podes encontrar diferencias de recursos, cosa que también depende del gobierno de turno, existen gobiernos que entregan libros y computadoras a los pibes, y existen otros que se lo sacan”, comentó el candidato.

“Uno recorre las escuelas y ve que sigue siendo un lugar sumamente importante para la comunidad, algo que nos distingue como país, como sociedad, es también un espacio de convivencia democrática”. Finalizó el candidato a consejero escolar por la lista 1 de Unión x la Patria.