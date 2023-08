Julieta Desio, candidata a concejal de Osvaldo Cáffaro: “Los jóvenes tenemos muchas ganas de hacer, de lograr objetivos concretos, tenemos sueños por cumplir”

Julieta Desio, es una de las jóvenes zarateñas que acompañan a Osvaldo Cáffaro en estas elecciones, en su caso, como candidata a concejal. La Joven abogada, de 28 años, y nacida en Zárate, en las últimas horas, dialogó con Fm 88.9, y expresó su entusiasmo al poder participar en la lista 1 de Unión por la Patria que lidera el Intendente.

“Esta propuesta de poder participar es completamente novedosa para mí, yo no vengo de la militancia partidaria de la ciudad, si de una militancia de abogada, de profesión soy abogada, me dedico a eso, es la primera vez que me sumo a una lista. Esta posibilidad vino de la mano del Intendente, y acepté acompañarlo, quiero a la ciudad, apoyo este proyecto, y deseo profundamente que la ciudad siga creciendo, que todos estemos orgullosos de vivir en nuestras ciudades. Estoy muy entusiasmada y muy contenta por participar. Creo que puedo aportar muchísimo desde lo social, acompañando a los trabajadores, estando cerca de los vecinos. Tengo 28 años y crecí con esta gestión, he visto crecer a la ciudad. Es muy importante el trabajo que se hizo en estos años, obras como Antártida Argentina, Costanera, reivindicar una ciudad de cara al río, y hacer todo lo posible para seguir avanzando en cada proyecto, junto a la ciudadanía. La gente quiere vivir tranquila, quiere sentirse segura, cómoda, brindarle una buena educación a sus hijos, este equipo vive el día a día, somos trabajadores y conocemos la realidad de la ciudad, vamos a trabajar muy fuerte para que las condiciones mejoren, para que vivamos mejor.” Puntualizó.

“Con el equipo nos reunimos, dialogamos, recorremos la ciudad, es un gran grupo, conformado por muchos jóvenes, nuevos en la política, por compañeros y compañeras con experiencia, y por docentes comprometidos que tienen mucho para ofrecer, estoy convencida que involucrarse es clave para lograr los cambios, trabajando para que las cosas salgan bien”, agregó.

Por último, la candidata a concejal, se dirigió a los vecinos comentando lo siguiente: “Soy una persona que trabajo en un estudio, soy abogada, soy de Zárate, elegí involucrarme porque amo esta ciudad, quiero verla aún mejor, y pedimos que nos acompañen porque los jóvenes tenemos muchas ganas de hacer, de lograr objetivos concretos, tenemos sueños por cumplir, y los sueños se trabajan todos los días”. Finalizó la Candidata Julieta Desio.