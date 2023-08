Julián Rojana, Candidato a concejal de Osvaldo Cáffaro: “Este equipo trabaja por la ciudad, no por un objetivo personal, tenemos esa tranquilidad”

Julián Rojana, es uno de los jóvenes candidatos de la lista 1 de Unión por la Patria que lleva como candidato al Intendente Osvaldo Cáffaro. El candidato de 30 años de edad, es trabajador de una compañía de seguros y actualmente se desempeña como vicepresidente del Club Atlético Defensores Unidos.

En las últimas horas, en declaraciones en diversos medios, Rojana manifestó estar muy contento de poder acompañar a Osvaldo Cáffaro y poder compartir esta lista de gente joven y personas con mucha experiencia en la gestión pública de la ciudad.

Tenemos una gran convicción y estamos convencidos de que Osvaldo es un líder, que ha hecho mucho por la ciudad, y que lo convenció saber que el jefe comunal tiene claro lo que nos queda por hacer en nuestras ciudades.

Al ser consultado sobre el porque aceptó su candidatura, el candidato a concejal expresó: “lo que me llevó a involucrarme, es ante todo, que somos la mayoría gente joven, que vive en Zárate y Lima, un equipo que desea que sus hijos se desarrollen acá, y somos conscientes que tenemos mucho por hacer. No esquivamos la mirada de lo que se vive, tenemos 2 caminos, o mirar lo que pasa y no hacer nada, o involucrarnos y a la noche acostarnos con la tranquilidad de saber que uno esta haciendo todo lo que está a su alcance, y talvez más, para vivir mejor”.

Teniendo en cuenta su rol como vicepresidente del CADU, y siendo una persona que ama el deporte, compartió su visión sobre la importancia de que los niños y niñas nutran los clubes, y remarcó: “Una hora más en el club, en una cancha, es una hora menos en una esquina, en la calle, tenemos que llegar a cada chico que no tenga el medio o la posibilidad, estar ahí para ellos. Mi familia, me ha inculcado la importancia del trabajo y el estudio, de ir en busca de lo que uno está convencido, comencé a trabajar con mi padre a los 16 años, y me apoya en este camino. Este equipo trabaja por la ciudad, no por un objetivo personal, tenemos esa tranquilidad”. Señaló Julián Rojana.