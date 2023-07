Matzkin: “Quiero Villa Fox para los vecinos y no para los delincuentes”

“Quiero revitalizar Villa Fox, porque cada vez que pedimos como concejales que vinieran los funcionarios ya sea por el agua, la seguridad, por el estado de las calles o por alguna obra, nunca han dado la cara. Como Concejal ya di todo, es por eso que como Intendente quiero gestionar para devolverle la prosperidad a un barrio que se lo merece por su gente” explicó Marcelo Matzkin, precandidato a Intendente de JUNTOS.

“Mi prioridad es la seguridad, y Villa Fox hoy es inseguro, pero es inseguro porque se dejó avanzar a los delincuentes y no se escuchó a los vecinos, el municipio no planificó ningún plan serio para mermar esta situación y el saldo es que hoy los vecinos siguen con miedo e inseguros. Yo no vine a querer ser Intendente para sacarle el cuerpo al problema, sino para ser un Intendente que se involucre y esté a la cabeza de la solución, con esfuerzo propio, provincial y nacional, la gente me conoce y sabe de mi compromiso” agregó Marcelo Matzkin mientras hablaba con vecinos en la esquina de Laprida y San Martín.

Matzkin también advirtió que “tanto el municipio como la provincia se han echado culpas con la seguridad y en medio estamos los vecinos, y para cambiar lo primero que hay que tener es decisión política de afrontar esto y el municipio hace años que ya no la tiene. No entiendo en un barrio como Villa Fox, que tiene muchísimas quejas de asaltos a los chicos que van a las escuelas, el Intendente Cáffaro vetó la ordenanza de corredores seguros escolares que hicimos nosotros para proteger a los pibes en el ingreso y en la salida de los colegios, y eso se debe a que los actuales funcionarios políticos ya no viven como vecinos ni tienen sus problemas”.

En su recorrida diaria, por la calle Laprida, Matzkin se encontró con varios vecinos con quienes viene hablando de los problemas de Villa Fox desde hace años y quienes le reconocen el estar permanentemente, es por ello que el precandidato dijo “cuando ganamos las elecciones del 2.021 dije que mi banca iba a ser la voz de los vecinos, y cumplí porque he caminado todo el año no electoral visitándolos, y cuando cambiemos de etapa Zárate y ganemos esta elección, voy a poner el Municipio en función de los ciudadanos. En el caso de Villa Fox los vecinos, como en otros barrios, están desamparados, con los mismos problemas de siempre pero sin gestiones del Municipio para que se solucionen”.

También Matzkin se refirió al tema de los servicios públicos, en especial el agua, y dijo que “el vecino sabe que siempre estamos a su lado, desde hace años venimos insistiendo sobre la desinversión del mantenimiento en la red de agua potable y quienes mejor lo saben son los vecinos de Villa Fox que sufren mucho esto en los meses del verano. Recuerdo el incidente del tanque de agua y ello evidencia que el Municipio ha perdido el rumbo y la gestión; se necesita un cambio de etapa para que venga algo superador que pueda afrontar los desafíos que exige este siglo, es inhumano la falta de agua pero más inhumano es que no haya respuestas de quien debe darlas”.