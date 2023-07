Marcelo Matzkin: “Pondremos a Juana María en un eje central para recuperar la Seguridad”

El precandidato a Intendente, Marcelo Matzkin (JUNTOS), recorrió el barrio Juana María junto a los vecinos. En su diálogo con los que se acercaron enfatizó que “debido al crecimiento urbanístico de Zárate, barrios como Juana María, Mitre, San Jacinto y Villa Carmencita, entre otros, han adquirido una nueva centralidad que nos hace planificar una política de prevención urbana y de seguridad”.

Matzkin explicó su visión para la recuperación barrial de calles y veredas, “los vecinos sienten que cuando se aproximan las elecciones el municipio se apura a asfaltar y poner las máquinas a trabajar, nosotros venimos con un plan serio y duradero porque esos parches no sirven para la vida cotidiana de los vecinos, hoy las calles están detonadas, muchas cuadras sin veredas y agua por doquier. Lo peor es que ningún funcionario viene a explicar si hay algún plan a corto, mediano y largo plazo para encauzar esta situación”.

“Lo mismo con la inseguridad que hay en el barrio, el Municipio no tiene un plan de prevención y la falta de diálogo con el Ministerio de Seguridad hizo que en estos 4 años no se pudiese planificar un nuevo esquema de seguridad en Zárate atendiendo al crecimiento urbano hacia la Ruta 9, lo peor que se puede hacer por la seguridad es no trabajar, que es lo que hizo esta gestión municipal, y nosotros vamos a revertir esto” prosiguió Matzkin, quien estuvo acompañado de su candidata a primera concejal, Natalia Blanco.

Matzkin en su recorrida ejemplificó “lo de Juana María es una constante en todos los barrios, puede cambiar un poco el orden de prioridades que los vecinos necesitan, pero hay algo que es lineal que es la falta de gestión municipal cualquiera que sea el área. Nosotros vamos a cambiar esto para ponerle fin a este abandono que sufren los vecinos”.