Patricia Bullrich y Marcelo Matzkin el viernes en Plaza Italia por “Más Seguridad”

Este viernes desde las 12:30 del mediodía, la precandidata a Presidente por JUNTOS POR EL CAMBIO, Patricia Bullrich estará en Zárate reunida con vecinos en la Plaza Italia, 19 de Marzo y Pinto, acompañada de Marcelo Matzkin, precandidato a Intendente.

Con el lema “los zarateños queremos recuperar el derecho a vivir tranquilos”, Matzkin explicó que también estarán presentes el precandidato a Gobernador, Néstor Grindetti, y quien encabeza la lista de Diputados nacionales, Cristian Ritondo.

“Quienes me van a acompañar hicieron lo que yo quiero hacer en Zárate, ponerme al frente de la lucha contra la inseguridad, porque esa es mi prioridad, no digo algo que van a hacer, sino algo que ya hicieron” se explayó Matzkin al ser consultado.

“Un nuevo ciclo” fue la expresión usada por Matzkin para describir el futuro de Zárate, “tenemos que dar vuelta la página del Partido de Zárate, tenemos que avanzar hacia la modernización productiva, que el Municipio sea un facilitador de inversiones de industrias y comercios, y no una traba. La prioridad de nuestro equipo es la del vecino, porque somos vecinos y nunca dejamos de estar cerca sobre todo en años no electorales” dijo el precandidato de JUNTOS.

“Quedan todos los vecinos invitados a estar con Patricia, la Fuerza del Cambio está en marcha en Zárate” finalizó Matzkin.