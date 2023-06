Marcelo Matzkin en Barrio 25 de Mayo: “otra promesa de Cáffaro que no se cumple”

Matzkin suma barrios y kilómetros, dialogando y escuchando a los vecinos de Zárate.

Tocar el timbre y escuchar a los vecinos es una costumbre que no perdió el referente de JUNTOS, Marcelo Matzkin, y que continúa llevando adelante semana tras semana.

En los últimos días junto a su equipo visitó parte del centro y el Barrio 25 de Mayo, zona cercana a la Universidad Popular, para conocer cómo viven allí los vecinos y como sienten su barrio. Como cada uno de los sectores de la ciudad donde se acerca Matzkin se encuentra con los mismos problemas que enfrenta la gente diariamente: la inseguridad, calles rotas, falta de infraestructura y lugares que fueron abandonados.

“En el Barrio 25 de Mayo los vecinos nos contaron sus problemas que no son ajenos a los que se viven en el resto de la ciudad, pero además cada barrio tiene su problemática y allí nos encontramos con otra promesa de Cáffaro que no se cumple” comenzó diciendo Matzkin.

“Hace un tiempo el intendente anunció con una puesta escena el lanzamiento del punto digital y el cine en la Universidad Popular, pero una vez más sus promesas quedan en nada, porque son los mismos vecinos los que nos cuentan que nada de esto funciona y la universidad no trae ningún beneficio para el barrio” amplió el Concejal de JUNTOS.

“Zárate tiene que terminar con estos anuncios y puesta en escena que después quedan en la nada y empezar a trabajar para la gente, en cubrir sus necesidades diarias, que hoy han sido olvidadas” finalizó Matzkin.