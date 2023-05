Marcelo Matzkin: “Desguazaron Defensa Civil, se olvidaron de las personas con discapacidad y de las castraciones a los animales”

En la revisión de la Rendición de Cuentas del año 2022 siguen saliendo a la luz como Cáffaro aplicó el Presupuesto y utilizó los fondos municipales. Entre ellos se puede ver que se invirtieron 0 pesos en Defensa Civil.

“Desguazaron Defensa Civil, lo que alguna vez fue orgullo de los zarateños hoy lo dejan perecer. La defensa civil es importantísima para responder ante distintos eventos, también para educar a nuestros niños en distintas situaciones, hoy los números de la rendición de cuentas de Cáffaro demuestran que han abandonado ya que han invertido 0 pesos en el área” dijo Marcelo Matzkin.

El Concejal de JUNTOS agregó: “Si esta gestión se caracterizó por no tener una reacción ante los incendios en las islas, o luego de tormentas fuertes, es por el nulo recurso invertido en Defensa Civil. Dijeron que iban a hacer un Centro de Emergencias en el aeródromo, pero la realidad hoy es que en vez de dotar de más elementos, involucionaron la protección para Zárate”.

No sólo en Defensa Civil la inversión fue nula, sino también en otras áreas y así lo expresó Matzkin: “Lo mismo pasa con bromatología y zoonosis, las castraciones en los barrios, que son tan necesarias para la salud de nuestros niños sobre todo, han sido las grandes ausentes dada la ineficaz política de control poblacional de perros y gatos. Ciudades como Campana hacen que sintamos la diferencia, el Municipio de Zárate ha recortado casi el 50% del presupuesto y no ha dispuesto ningún plan masivo por cuenta propia ni en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil que hacen incluso más que el mismo estado municipal”.

“Es casi lo mismo que pasa con las políticas de discapacidad e inclusión, Cáffaro ha recortado el 95% del presupuesto y no hubo ninguna mejora en la infraestructura para las personas con discapacidad de nuestro partido de Zárate. Si decimos que en el 2022 sólo se gastaron 340 pesos en discapacidad va a sonar surrealista, pero es una vergonzante realidad. 340 pesos, si 340 pesos, para las personas con discapacidad, cuando millones de pesos sobran para el equipo de Basket de Cáffaro” finalizó Marcelo Matzkin.