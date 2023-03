Matzkin: “El municipio debe pedir multa y resarcimiento para los usuarios afectados por los cortes de luz”

El concejal de JUNTOS, Marcelo Matzkin, se refirió a los cortes de luz: “presentamos un proyecto de ordenanza para que el Municipio denuncie ante el OCEBA (quien es el órgano de control) y reclame el resarcimiento económico para los vecinos afectados por los diferentes cortes de energía donde perdieron electrodomésticos, bombas de agua y demás”.

“El intendente Cáffaro debe dar la cara y ser claro, cuando la mayoría de los 140 mil zarateños hace días que la están pasando mal, porque el Municipio es el poder concedente y hace tan sólo unos meses envió la prórroga de concesión a la Cooperativa Eléctrica al Concejo Deliberante, la cual sus concejales y aliados la votaron. Un municipio serio pediría una multa para la Cooperativa y un resarcimiento justo para los vecinos” reclamó Matzkin.

El concejal de JUNTOS, en declaraciones a la prensa, expresó “no podemos estar callados, no lo estuvimos cuando planteamos que la concesión debía ser discutida de cara a los vecinos, sabiendo cuales fueron las inversiones y cuál sería el plan de inversión, pero los concejales del intendente Cáffaro, del peronismo y el resto de sus aliados prefirieron votarlo a libro cerrado y así estamos hoy, ahora ya es tarde para que expliquen”.

Desde hace días Zárate sufre numerosos apagones en distintos horarios y en distintos barrios, lo que ha ocasionado que muchos vecinos pierdan electrodomésticos y los comerciantes sus mercaderías, es por ello que Matzkin afirmó que “hay un estado que está muy ausente, ni con la tercera edad, ni con los vecinos a quienes las bombas de agua no le funcionan, ni con la comunidad educativa de las 21 escuelas públicas que no pudieron dar clases, ni con los comerciantes que han perdido todo o el laburante que trabaja 12 horas en la fábrica y no pudo descansar, el Municipio debe ponerse del lado del vecino y exigir las sanciones y reparaciones que deban ser justas”.

“No hay interpelaciones que valgan porque los funcionarios no concurren al Concejo Deliberante, ni pedidos de informes porque no son respondidos como se deben, vamos a ir con un proyecto de ordenanza para estar del lado del vecino, y ver quien acompaña y quien no, todos vivimos en esta ciudad que está más abandonada que nunca, pero decidimos no bajar los brazos y seguir luchando por el futuro nuestro y el de nuestros hijos” finalizó Matzkin.