“La falta de profesionales de la salud es un tema que venimos trabajando hace bastante tiempo” manifestaron desde la Secretaría de Salud

La secretaria de Salud Dr. Fiorella Scafati y el concejal Ariel Ríos, realizaron ayer por la mañana una conferencia de prensa donde brindaron detalles sobre la situación del área.

Ante el reclamo de falta de profesionales de la salud efectuado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) al Ejecutivo Municipal, explicaron que es un tema que desde el Municipio se viene trabajando hace bastante tiempo, y que en la última semana se estuvieron incorporando médicos. También aclaró que este último ingreso se canalizó a través de una búsqueda masiva a través de las redes sociales, una modalidad distinta a la que se venía utilizando en anteriores oportunidades, donde se hacía de manera más informal: “Quizás era más de boca en boca, o de colega en colega, como para que vengan a trabajar. Pero eso no quiere decir que la búsqueda comenzó en ese momento cuando estaba en las redes sociales, sino que siempre es constante”, manifestó Scafati.

Asimismo, destacó que al momento se incorporaron cinco médicos, que se van a distribuir entre el Hospital Favaloro, la Unidad Sanitaria de Lima y el servicio de emergencias SEMU.

“Hoy en Favaloro hay plantel completo, o sea, dos médicos por guardia, y en Lima hay mínimo un médico por guardia. Nos hacemos hemos cargo de que hubo días en que faltaron médicos, sobre todo en la Unidad Sanitaria de Lima. Tenemos apostada 24 horas con tripulación completa una ambulancia del SEMU, así que hay un médico constantemente para las urgencias. La idea es por lo menos poder contar con dos médicos clínicos de guardia en las dos Unidades Sanitarias y en los tres móviles del SEMU. Otro tema que la sociedad está reclamando es el de los pediatras, pero es un tema más complicado y complejo porque no se puede conseguir personal de esa especialidad. Sí o sí vamos a incorporar pediatras, uno será para la Unidad Sanitaria de Lima y otro para Favaloro que harían medias guardias en consultorio externo extendido”, agregó la profesional.

También explicó los motivos por los cuales los especialistas suelen cambiar de lugar de trabajo: “Los médicos siempre están trabajando en diferentes lugares, y se van moviendo según conveniencia que muchas veces no tiene que ver sólo con lo económico, puede ser que están mayores y se quieren ir a trabajar a un lugar más tranquilo que no sea la guardia, o quieren volver a su lugar de origen. No es solamente el tema económico, muchas veces hemos tenido médicos que se han vuelto a su lugar de origen o a otro lado por el mismo dinero que quizás se le paga acá, pero con otro tipo de trabajo más tranquilo por una cuestión de tranquilidad personal que buscan ellos, o menor demanda laboral. La salud pública sobre todo después de la pandemia, tuvo un crecimiento exponencial por la crisis económica, pero una guardia de hace dos o tres años atrás no es lo mismo de afrontar hoy en día”.

Por último, expresó que se está haciendo un relevamiento de las salitas para poder abrirlas en principio con el servicio de enfermería de primeros auxilios: “Siempre en pos de la salud pública y de dar un mejor servicio”. Y que a partir de ahora la vacunación Covid-19 pasará directamente a las unidades sanitarias autorizadas: “Los vacunatorios municipales van a estar todos funcionando, pero para vacunación Covid serán los cuatro habilitados por provincia, que serían el Hospital Favaloro, la Unidad Sanitaria de Lima, el CAPS de FONAVI y el de Villa Angus”.

A la par, el concejal Ariel Ríos dijo que el conflicto laboral no está atado a la falta de médicos, sino a otro problema de fondo: “Acá hay un planteo del gremio muy grave, en el cual toma de rehenes a muchas veces a los trabajadores municipales e impide el funcionamiento de las salas como pasó hace unos días en la de Lima, y eso no lo vamos a aceptar. La recomposición salarial se viene dando equiparada con la provincia de Buenos Aires, y aspiramos a superarla en ese sentido a fin de año, más el pago de sueldo en término, el pago adelantado del aguinaldo y seguramente un bono qué será una discusión con el Ejecutivo municipal”.

Y agregó: “Esta gestión que cumple con sus obligaciones para con los trabajadores, que para nosotros son un pilar fundamental. La negociación está siempre abierta, hay dirigentes que evidentemente tienen otras intenciones. Acá el intendente hace muchos años que trajo la carrera de Medicina. Estamos apostando a futuro para que los vecinos de Zárate pueden formarse en la carrera para que esto que hoy pasa a futuro no suceda. Me parece desproporcionado acusar al municipio de Zárate de que no le interesa la salud, es algo realmente erróneo, desproporcionado y mentiroso”, concluyó Ríos.