Agustina Propato: “No pueden reducir las preocupaciones de la sociedad a cuestiones electorales”

La Diputada Nacional por el Frente de Todos, Agustina Propato se refirió a la última Sesión de la Cámara de Diputados y también a las problemáticas que viene afrontando Zárate y Lima.

¿Qué balance puede realizar sobre la última sesión de la Cámara de Diputados?

Tuvimos una jornada muy intensa y también supimos la novedad sobre la extensión del período legislativo durante un mes más, así que se han extendido las sesiones hasta el 30 de diciembre, por lo que estimamos tener más actividad legislativa. Uno de los temas relevantes que se aprobó fue el proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias para que los médicos que realizan más de cuatro guardias por mes no tengan que tributar por esas tareas a partir de esa instancia. El proyecto busca no solamente promover que haya más profesionales cumpliendo el servicio de guardia en los distintos establecimientos de gestión de salud, tanto público como privado, sino también mejorar su situación y su condición laboral donde haya una cobertura.

¿Cómo conductora de la organización política “La 20 de Noviembre Soberanía Nacional Zárate-Lima”, las temáticas locales también forman parte de su actividad legislativa?

Llevo adelante mi actividad primaria legislativa y permanente en las discusiones de las comisiones que trabajo. Pertenezco a nueve comisiones, es un trabajo intenso el que desarrollamos. Pero nunca estamos distraídos de las cuestiones de nuestros vecinos, que incluso vivimos y sufrimos muchas veces en carne propia.

¿Qué opina sobre la problemática de salud pública municipal que reclaman los vecinos de Lima?

Con respecto a la ausencia de guardias en Lima nos llega permanentemente esta preocupación, esta angustia, vemos que es un tema de conversación en las casas de nuestros vecinos, es un tema que también genera demandas como consecuencia, las cuales atendemos también en nuestra condición de militantes. Hay muchas personas se ven obligadas como mínimo a trasladarse 17 Km hasta Zárate, a un hospital que muchas veces, también por estos motivos deficitarios tanto de la sala Aleotti como del hospital Intermedio René Favaloro, se ve colapsado, porque absorbe absolutamente la totalidad de la demanda sanitaria local. Estoy al servicio de un montón de demandas que tienen que ver con traslados, con intervención ante la región sanitaria, con intervención para conseguir ambulancias que muchas veces no están disponibles para los vecinos de Lima, de Zárate y Escalada, pero en este caso puntual se ha extendido un tiempo dramático con ausencia de guardias en Lima y esto ha generado una situación de angustia y de demanda que evidentemente muchos pueden tomar a mal, como veo que hay interpretaciones que tienen que ver con cuestiones electoralistas.

¿Usted y en la agrupación están pensando hoy en definiciones o candidaturas electorales a nivel local?

En la Argentina, y así lo vivo todos los días, hay muchas cosas para discutir y no son precisamente cuestiones electorales. Son temas que tienen que ver con soluciones concretas que está necesitando nuestra ciudadanía. En este sentido no me siento ni estamos en un tiempo electoral, y lo que hacemos las organizaciones políticas, los que nos dedicamos a la militancia y los que sabemos que la militancia se ejerce a través de la organización, es tomar la representación desde este tercer sector para poder brindarle más visibilidad, para que puedan estar en el marco de la discusión pública las prioridades que tiene la sociedad. No pueden reducir estas preocupaciones claras y palmarias a meras cuestiones electorales.

¿Hablarán internamente sobre el tema electoral de cara al 2023 o lo descartan?

Desde ya vamos a dar esa discusión cuando corresponda y oportunamente porque somos parte de un proyecto político que tiene mucho para discutir. Nosotros disentimos y discurrimos mucho con los objetivos y las prioridades que están en el Ejecutivo local porque no coincidimos con sus prioridades.

¿Qué opina sobre la exigencia del oficialismo local para que usted gestione la instalación de un nuevo hospital en Lima y Zárate?

Que a mí me exijan o alguien me pida desde un puesto Ejecutivo, es como que yo le pida a alguien del Ejecutivo municipal que venga a discutir en el recinto un proyecto legislativo, claramente es desconocer una división de poderes, es claramente desconocer los deberes y las responsabilidades que debemos asumir en los distintos lugares de responsabilidad.

¿Estaría dispuesta a dialogar con el Ejecutivo Municipal si es que la convocan?

Estoy dispuesta al diálogo en busca de generar un debate sobre estas cuestiones, para instrumentar soluciones y estoy siempre dispuesta a sumar, de hecho, lo hago activamente desde mi rol también como referente política local. Gestionamos permanentemente soluciones con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Seguridad, la verdad es que muchas veces también sucede que falta mucha información, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad ha dispuesto un fondo para todas las localidades de la provincia de Buenos Aires donde el municipio de Zárate recibió una transferencia importante de recursos directa y que lamentablemente no vimos en qué ha redundado esa inversión, igualmente que desconocemos que resultó de la transferencia desde el Ministerio de Salud de la Provincia al municipio para que realice mejoras en el Hospital.

¿Cómo seguirá el trabajo militante de La 20 Noviembre?

En el territorio de Zárate, Lima y Escalada La 20 de Noviembre va a seguir trabajando en una agenda local que ojalá nos lleve en algún momento a un compañero o compañera a discutir la agenda pública en instancias donde podamos hacernos cargo y ser protagonistas de un proyecto de transformación que tanto necesita Zárate, nosotros queremos en algún momento poder construir un Zárate grande y no seguir tan pendientes de continuar robusteciendo un Zárate chico en detrimento de las mayorías, necesitamos un Zárate que incluya a todos.