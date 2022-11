Pablo Giménez disertó en la Expo Congreso Internacional de los Municipios y las Ciudades, para Gobiernos y Prestadores de Servicios Públicos

Pablo Giménez estuvo como disertante en la Expo Congreso Internacional de los Municipios y las Ciudades, para Gobiernos y Prestadores de Servicios Públicos. “Gobiernos y Servicios Públicos” “Ciudades para vivir Bien”. Sobre Espacios públicos no estatales en Tecnópolis.

Pablo Giménez participó como disertante en el Congreso Internacional de los Municipios y las Ciudades. Lo hizo invitado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) y la Fundación internacional para el desarrollo local (FINDEL).

En el auditorio 1 del Pabellón de la muestra y congreso, en el primer turno, Pablo Giménez expuso sobre el nuevo concepto de Público no estatal relacionado a los espacios públicos.

Compartió panel junto a Fabio Márquez, director de la comisión y participación social de ACUMAR y la ingeniera Agrónoma del equipo de Alfredo Femenia de la Coordinación del sistema de información ambiental territorial de la Secretaría de ambiente de la provincia de Mendoza.

Este importantísimo evento, que es a la vez un Congreso y una exposición, trabajó sobre 8 ejes: Ciudad y Servicios públicos, Servicios básicos y hábitat, ambiente y energía, gobernanza, infraestructuras, economía y desarrollo, seguridad, personas, inclusión y capacidades.

Pablo Giménez sostuvo en su intervención que: “Las ciudades no pueden existir sin ‘espacios públicos’, pero estos deben necesariamente tener la capacidad de ser vistos y utilizados como no estatales. Una frase del acervo municipalista es la famosa “línea municipal”. Parece dividir dos universos totalmente separados. La órbita privada de la pública. Estos “mundos” parecen a priori estar influenciados y regidos por políticas públicas de diferentes escalas. No todo lo público está representado por lo estatal…”

“Las infraestructuras de los espacios públicos son importantes para que exista un proceso de apropiación de la vecindad. Pero con eso solo no alcanza. Para que surjan estos procesos virtuosos deben darse además la internalización de conceptos respecto a la propiedad y uso de estos espacios. El Estado debe procurar que los espacios públicos sean apropiados para poder “organizar” la vida comunitaria de la línea municipal hacia afuera. Es uno de los “deberes” del Estado. Maximizar esfuerzos para que su vecindario utilice los espacios públicos no estatales para vivir en comunidad” dijo en su disertación de Pablo Giménez; el proceso de apropiación ciudadana de los espacios públicos no estatales.

El encuentro fue inaugurado el jueves 3 de noviembre por el presidente de la FAM Intendente de la Matanza Fernando Espinoza, el gobernador de la Provincia Axel Kicillof y el presidente Dr. Alberto Fernández.

La exposición contó con más de 120 stands de empresas de servicios y la presencia de alcaldes, intendentes de América Latina y el Caribe.