Comenzó la Expo Conocimiento 2022

La tradicional exposición educativa organizada por el Municipio tuvo hoy su apertura formal.

Alumnos del último año del secundario de escuelas públicas y privadas de Zárate y Lima comenzaron a visitar el Centro de Gestión del Conocimiento (CGC).

Expo Conocimiento tiene este año una vez más, el objetivo de brindar información de la oferta educativa de universidades nacionales y centros de formación de nuestra ciudad, ofrecer talleres de orientación vocacional y charlas informativas a los estudiantes.

El Acto de Apertura Formal fue encabezado por el intendente Osvaldo Cáffaro, el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social Darío Raffo, la presidenta del Consejo Escolar Silvia Fernández Zena, y la directora de Relaciones Bilaterales del Ministerio de Educación de Nación Soledad Pino.

“Hay 14 universidades presentes con una novedad muy amplia de carreras. Antes de fin de año vamos a tomar la decisión de cuáles se van a dictar en nuestro Centro de Gestión del Conocimiento. El sueño se transformó en un proyecto y hoy es una realidad, construido y lleno de vida. Hay muchísimos jóvenes que ya están estudiando en nuestro CGC. La educación es fundamental a mediano y largo plazo, porque los resultados no son hoy”, expresó el intendente Cáffaro.

El Jefe Comunal explicó sobre el proceso: “Las carreras que se implementaron son un resultado de lo que necesita la comunidad, contrastado con nuestro plan estratégico; hacia dónde queremos que vaya la ciudad y qué es lo que está necesitando la industria, el urbanismo de nuestra ciudad, de ahí surgieron las carreras”.

Estuvieron presentes también el director adjunto del CBC, Felipe Vega Terra, el director de la carrera Higiene y Seguridad de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Ing. Julio Solá, funcionarios del Municipio, directores de instituciones educativas, docentes y alumnos.

“Este acompañamiento especialmente del Gobierno Municipal y de todo el sistema educativo genera una instancia donde poder dialogar con nuestros jóvenes para poder ayudarlos y acompañarlos en proyectar y generar propuestas para su futuro y su desarrollo profesional. Toda educación es para el trabajo. Ustedes tienen la suerte de estar en un Municipio que ha construido este edificio donde se plasma una diversidad de oferta educativa que no en todos lados sucede. Acá ustedes tienen la posibilidad de seguir estudiando, no tener que desarraigarse y tener un entramado industrial y productivo generado por las políticas municipales que permiten que crezca y podamos trabajar”, manifestó la directora de Relaciones Bilaterales del Ministerio de Educación de Nación, Soledad Pino.

“Abrimos un espacio para que nuestros jóvenes puedan circular por este Centro de Gestión del Conocimiento, estar presentes y ver la oferta académica de las universidades nacionales con las cuales el Municipio de Zárate tiene convenio. Es reafirmar la política pública que nuestro intendente ha empezado a desarrollar desde el año 2016 cuando se inauguró este CGC”, expresó el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social Darío Raffo.

A la par de los stands informativos, se realizó una charla debate sobre la universidad y el desarrollo de las ciudades y una capacitación con miembros de Asociaciones Cooperadoras Escolares.

No faltaron los conversatorios a cargo de autoridades de centros educativos. Hubo una exposición de realidad virtual y una charla sobre la relación entre la ciencia y el origami vinculado al diseño y desarrollo aeroespacial.

Asimismo, en el evento se anunciaron obras y refacciones para escuelas y jardines de infantes, fruto de la firma de un Convenio Tripartito entre el Municipio de Zárate, el Ministerio de Educación de la Nación y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de financiar infraestructura educativa para nuestro partido.

Respecto a las obras anunciadas en instituciones educativas, explicaron que se construirán dos nuevos jardines de infantes, uno en la ciudad de Lima y otro que se ubicará en el barrio Los Pomelos de Zárate. Y que, por otra parte, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires financiará refacciones en las Escuelas Primarias Nº 1, 7, 9, 16 y 37, en las Escuelas Secundarias Nº 2, 4, 14, 17, Escuela Técnica Nº 3, Agraria Nº 1 y Centro de Educación Física Nº 61.

La Expo Conocimiento continuará hasta el viernes 28 de octubre desde las 9 hasta las 17 horas, en el Centro de Gestión del Conocimiento (CGC) ubicado en Ruta Nacional Nº 9 Km 83, Colectora Este.