El Intendente habló sobre el Incendio de 6 colectivos del SIT

En la noche del martes, seis unidades del Sistema Integrado de Transporte (SIT) que se encontraban en la playa de estacionamiento de la empresa, resultaron incendiadas por causas que aún se desconocen.

Esta mañana en el Palacio Municipal tuvo lugar una conferencia de prensa donde, el Intendente Osvaldo Cáffaro junto al secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray y el gerente del SIT, Ricardo Cencioni brindaron precisiones al respecto.

Las autoridades explicaron que los vehículos destruidos representan un 20% de la flota de 35 micros, siendo 2 de ellos colectivos simples y 4 articulados, lo que hace que el impacto sea significativamente mayor. Las causas del siniestro serán evaluadas a través de pericias realizadas por la Policía y Bomberos.

Muy afectado por la situación, el intendente se expresó ante los daños ocurridos en el servicio de transporte utilizado diariamente por los vecinos de Zárate y Lima: “Lo que sucedió fue tremendo para nosotros, para esta empresa nueva, eficiente, que la gente utiliza cada vez más. Es una situación de mucha tristeza”.

El Jefe Comunal, quien también estuvo acompañado por la secretaria General Patricia Moyano y por el concejal Ariel Ríos, explicó que estuvo en el lugar momentos posteriores a lo ocurrido: “Anoche me encontré con más de 30 choferes que vinieron al lugar. Dos de ellos quedaron internados, uno por una subida de presión y otro por un problema respiratorio, porque veían que se podían incendiar más colectivos. A pesar de la situación y del incendio de unidades cercanas, se intentaron sacarlos del lugar y eso fue lo que hizo que no se incendiaran más. La verdad que tengo que agradecerles a ellos, a todo el equipo del Sistema Integrado de Transporte, a los Bomberos y a la Policía”.

Asimismo, formuló: “Justamente semanas atrás tuvimos reuniones y estábamos viendo que la gente utiliza cada vez más el servicio público, se ha apropiado de él y eso es importante. Queríamos comprar nuevas unidades. Lamentablemente la noticia de anoche nos hace volver un casillero para atrás. Cada móvil de los articulados tiene un costo de alrededor de 170.000 dólares, estamos hablando de 680.000 dólares de los 4 móviles articulados. Encima hoy no se están fabricando. Y los otros 2 móviles están alrededor de 50.000 dólares cada uno. Estamos hablando con otras empresas para préstamo o alquiler. Anoche hablamos con el sindicato para que nos dé una mano. Lo que vi fue una gran predisposición realmente de todo el equipo, El servicio va a seguir. Queremos que el vecino se sienta muy acompañado. Será con algunas dificultades, pero de la puerta hacia adentro”, concluyó Cáffaro.

Por su parte, el secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray aclaró que se están haciendo todos los trámites correspondientes con la presentación de la denuncia ante el seguro, tomando las actuaciones necesarias y aguardando los resultados de las pericias para determinar lo ocurrido.

Por último, Cencioni, gerente de la empresa, detalló las acciones que se están llevando a cabo para poder normalizar el transporte de pasajeros y buscar alternativas que afecten lo menos posible la calidad del servicio tal cómo se venía prestando.

Para lo cual, reveló que habrá un programa de emergencia, que tratará de privilegiar aquellos recorridos que tienen frecuencias mayores a 20 minutos, para que las vecinas y vecinos que viajan no se vean tan afectados. El esquema será de la siguiente manera en días hábiles de lunes a viernes:

Lima – Km 103: Frecuencia NORMAL

Zárate – Lima: Frecuencia NORMAL (Cada 41 minutos)

Escalada – Los Ceibos: Frecuencia NORMAL (Cada 40 Minutos)

Malvicino: Frecuencia NORMAL (Cada 20 Minutos)

Barrio Burgar: Frecuencia NORMAL (Cada 60 Minutos)

Villa Negri: Frecuencia REDUCIDA (Cada 21 Minutos)

Cementerio: Frecuencia REDUCIDA (Cada 12 Minutos)

CGC: SUSPENDIDO hasta nuevo aviso

Este cronograma no tendrá alteraciones durante los días sábados, domingos y feriados, sostuvo.

Foto: Bomberos Voluntarios de Zárate