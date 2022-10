El intendente Cáffaro reconoció a la primera médica recibida del CGC

Se trata de Carina Peñalba, una estudiante de 44 años, que pudo hacer la carrera en el Centro de Gestión del Conocimiento gracias a la gestión del gobierno local.

Medicina fue una de las carreras que comenzaron a dictarse en el CGC a partir del año 2017. Fue a través de un convenio del Municipio de Zárate con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y que permitió que vecinas y vecinos pudieran acceder a educación universitaria pública, gratuita y de calidad sin tener que alejarse de su ciudad.

Este jueves, el intendente Osvaldo Cáffaro realizó en el CGC una distinción a la egresada, donde destacó enormemente su esfuerzo y empuje que le permitió valerse del tan ansiado resultado. Al respecto, el Jefe Comunal manifestó: “Es una alegría enorme haber compartido este momento muy particular con Carina. Ha sido la primera médica recibida en este Centro de Gestión del Conocimiento, y la verdad que la queremos saludar, felicitar y abrazarla fuertemente porque viene de una familia humilde, sus padres no eran universitarios y tuvo como ella dijo, la posibilidad de estudiar la carrera de Medicina en Zárate. Ella dice que es importante trabajar en forma conjunta, que individualmente nadie puede, y es un poco lo que ha pasado acá. Hace falta médicos en Argentina, en el mundo y en Zárate, por supuesto. Hace seis años atrás pensamos cómo solucionar ese problema y hoy es una alegría enorme porque tenemos una médica y vamos a tener otros diez médicos más de Zárate trabajando para nuestra comunidad”.

Bajo la escucha atenta de todo el equipo de Gabinete municipal y funcionarios, Peñalba expresó: “Es muy emocionante porque si hace seis años atrás me hubieran dicho que esto podía llegar a pasar, ni siquiera en mis sueños estaba. No puedo dejar de agradecer al intendente porque él fue el que trajo la carrera de Medicina a Zárate. Si él no hubiera pensado en la gente de Zárate yo hoy no estará acá sentada, porque era una carrera que yo ya había descartado de mi mente. En su momento no pude viajar a estudiarla fuera de Zárate por cuestiones económicas. Tuve que hacer una carrera más corta, por eso tuve que estudiar radiología. Era algo que estaba ya apartado de mi mente, hasta que un día llegó un intendente que pensó en Zárate y para Zárate, porque vio la necesidad de médicos que había y se ocupó y preocupó para que la carrera viniera a dar clases acá al CGC”, concluyó la mujer nacida en Zárate, mamá, esposa y técnica radióloga que trabaja en el Hospital Intermedio Dr. René Favaloro desde hace casi 7 años.