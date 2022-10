Egresó la primera médica del Centro de Gestión del Conocimiento

Se trata de una estudiante de la carrera de Medicina que se dictaba en el CGC gracias al impulso dado por la gestión del intendente Osvaldo Cáffaro.

Fruto de una importante inversión en educación realizada por el Municipio de Zárate, quien hace seis años firmó convenios con múltiples universidades nacionales, vecinas y vecinos pudieron desde entonces, acceder a educación universitaria pública, gratuita y de calidad en nuestra ciudad.

Tal es el caso de Medicina, carrera que comenzó a dictarse con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en el CGC a partir del 2017, teniendo en sus inicios más de 150 alumnos inscriptos, y que le permitió a una vecina de Zárate, Carina Peñalba de 44 años, ser hoy la primera egresada.

Carina relató como fue el camino recorrido durante estos seis años que le permitieron obtener el tan ansiado resultado.

“Son muchas emociones juntas. Todavía estoy en un sueño del que todavía no caigo. Era algo que yo había cerrado en mi vida, que no había podido estudiar cuando tuve la oportunidad, por cuestiones económicas. Y cuando el intendente decidió traer la carrera a Zárate, pensé: ´es ahora o nunca´. Que un intendente piense en Zárate de esa manera, trayendo semejante carrera y priorice al pueblo es algo enorme, porque en los años que tengo nunca había pasado eso. Uno se pone en retrospectiva y ve todo eso y la verdad que es muy emocionante”, comenzó.

Luego agregó: “Nosotros veníamos cursando todos los días en el CGC, en donde el Municipio se hizo cargo, nos traía los mejores profesores de Rosario, teníamos las mismas clases de los alumnos de dicha ciudad, no había diferencia en las cátedras y material de estudio. Y después teníamos que ir a rendir allá”.

“Soy nacida en Zárate, tengo familia y dos hijos adolescentes. Trabajo en el Hospital Intermedio Dr. René Favaloro desde sus inicios, hace casi 7 años, y soy técnica radióloga hace 20 años. Cuando me anoté para estudiar, la secretaria de Salud de ese momento, a todos los que trabajábamos nos permitió acomodarnos los horarios para que podamos cursar. Y eso hay que valorarlo también, porque no es fácil estudiar y trabajar”, destacó.

“Mi sueño es trabajar en Zárate y para Zárate, y devolverle un poquito a esta ciudad que amo tanto todo lo que me dio. Porque gracias a todos los ciudadanos se pudo tener la carrera, que es pública, de una gestión pública, donde nosotros no tuvimos que poner un peso, y donde el Municipio se hizo cargo siempre de todo. Ojalá que esto les llegue a todos los chicos que están estudiando. Que no pierdan su sueño, que sigan para delante que se puede”, concluyó.