Arroquigaray: “Se está entregando una licencia de conducir cada 4 minutos”

El secretario de Gobierno explicó que continúa normalizado el funcionamiento de la Oficina de Licencias.

La atención y tramitación de dicho documento otorgado a los ciudadanos para poder manejar un vehículo, que a nivel local se vio afectada por la pandemia y trajo complicaciones a los vecinos y vecinas, se encuentra trabajando actualmente de manera regular.

El secretario de Gobierno del Municipio de Zárate, Juan Manuel Arroquigaray explicó esta mañana que la situación está regularizada y que cualquier vecino que necesite un turno, en el caso de no estar disponible el turnero que funciona a través de la web municipal (https://licencias.zarate.gob.ar/), acercándose a la oficina lo puede obtener personalmente o realizar el trámite en el momento. “El jueves, de 19 personas que habían pedido turno por internet muchas de ellas no asistieron. Ello nos permitió liberar esos lugares que fueron atendidos a demanda espontánea y los vecinos obtuvieron su licencia en el día. Lo mismo ocurrió el día viernes y es lo que viene pasando”, manifestó.

Asimismo, destacó que en el pasado mes de agosto se otorgaron 2.099 licencias. “Se está entregando una licencia de conducir cada 4 minutos -no es que el trámite dure 4 minutos”, aclaró. “Por una decisión del intendente se pusieron a disposición todos los recursos humanos necesarios, la tecnología y elementos que son imprescindibles para hacer los trámites y pudimos ir ampliando la capacidad de atención diaria. El último turno que se pidió a través de la web fue el día 19 de septiembre y se otorgó para el día 28. Estamos a menos de cinco días hábiles entre que pedís el turno, lo tenés y venís a hacer el trámite”, detalló.

Con respecto al turnero aclaró que “Cuando se cumple el otorgamiento del mes, se cierra hasta el primer día hábil siguiente”.

Por último, expresó: “Tengo que destacar el gran trabajo que viene haciendo la Oficina de Licencias de Conducir que trabaja sin parar y eso lleva a que podamos hoy tener los números que tenemos. Esto es un compromiso de los empleados que, se ve en el esfuerzo que se está haciendo y las ganas con las que se está trabajando, por eso nos da mucha impotencia cuando salen a cuestionar algo que no es real. Estamos a disposición para responder las dudas, suministrar la información que se necesite de manera telefónica. Nosotros tenemos que llevarle tranquilidad a nuestros vecinos, e ir con información real”, concluyó el secretario de Gobierno.