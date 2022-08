Semería: “Cáffaro y Berni son dos irresponsables con la seguridad de los zarateños”

“La situación cada día es peor, y ninguno se hace cargo de que tienen y deben hablar por el bien de los vecinos, Arroquigaray y Maidana deberían renunciar, los citamos muchísimas veces al Concejo Deliberante y nunca vinieron mientras la situación es agobiante. Los vecinos nos merecemos que dejen de lado sus diferencias y se sienten a resolver este problema” dijo la concejal Victoria Semería Olmos (JUNTOS).

La inseguridad no para en el Partido de Zárate, donde incluso los hechos tienen repercusión a nivel nacional y se da tanto en las zonas urbanas como en la rural, por ello la edil Victoria Semería se refirió y dijo que “a Cáffaro nunca le interesó ver cómo aportar en prevención ciudadana, de hecho vetó la ordenanza de corredores escolares, que ahora fue insistida y la va a tener que implementar, también eliminó la Secretaría de Seguridad, esto da una muestra de lo que realmente le interesa.”

“Nadie se salva, ni los vecinos del centro, ni lo de los barrios, ni los de La Florida, los funcionarios de Cáffaro sí porque varios ya viven en countries, algunos en Campana, no puede ser que no hagan nada cuando ya tenemos una de las más altas tasas de homicidios en la Provincia” explicó Semería.

En cuanto a lo que le toca a la provincia Semería también dijo que “Kicillof, que nunca vino a Zárate en su mandato, es anti policía, así que no podemos esperar nada, pero Berni debería venir a hablar con el intendente Cáffaro y ver cómo arreglan esta situación en que estamos. A principios de 2020 planteamos que se estaba descontrolando la situación, fue ahí que quisimos declarar la emergencia en seguridad para ayudar al municipio a tener más herramientas, otra vez el caffarismo negó el problema, y entraron en un espiral de la que hoy se tienen que hacer responsables de asumirla y de frenar esto.”

Para finalizar, Semería ejemplificó las prioridades de Cáffaro “eliminó la Secretaría de Seguridad, pero tiene una Secretaría Privada para hacerle los mandados que cobra más que el Presidente Fernández, así la cosa no va a funcionar nunca pero hay que decirlo.”