Matzkin Responde: “JUNTOS en minoría le pone un freno a la mayoría del Frente de Todos”

“Nos acusan de poner palos en la rueda (?) de obstaculizar con letras y posiciones políticas las (in)acciones del gobierno de Cáffaro. Lo que no dicen, es que hoy en el Concejo Deliberante nosotros somos 9 y el Frente de Todos 11, o sea, no tienen excusas”; así comenzó a responder Marcelo Matzkin ante las acusaciones reiteradas desde Nuevo Zárate que dicen que impiden toda acción del Intendente Cáffaro.

“Los que dicen ser del Frente de Todos, aunque cada vez se pintan más de naranja vecinalista, tienen un interbloque de 11 concejales. Nosotros somos sólo 9. Tienen los números para querer aprobar toda ordenanza. Lo que pasa es que su accionar, sus decisiones, muchas veces no consigue ni el aval de quienes los acompañaron en la lista. Nosotros mantenemos la coherencia de defender al vecino y al sentido común de las acciones de gobierno. Fuimos elegidos para controlar y evitar atropellos, y somos coherentes con ello. Les molesta que mostremos datos y contratos que hacen ver a los del Municipio como escandalosos. No saben como justificarse y por eso atacan. Pero no importa, seguiremos defendiendo el interés del vecino” agregó el concejal de JUNTOS.

El estacionamiento medido debería de haber arrancado pero no arrancó, y sobre esto Matzkin dijo: “fue el Secretario de Gobierno el que dijo ante medios en dos oportunidades que arrancaba el 15 de Julio. Celebramos que aún sin saber como justificarlo no haya arrancado. No podemos sostener un contrato escandaloso sin licitacion con una fundación que se va a llevar el 75% de lo que pague el bolsillo de cada vecino. Es mentira que se hacen cargo del personal, pintura y señalización. Eso no lo dice el contrato. Es más los que pintaron los cordones estos días fueron los empleados municipales. Todos los vimos”.

La Universidad Nacional de La Plata irá al Concejo Deliberante a explicar cómo es su sistema que se implementa en 50 ciudades, como en Escobar donde sólo cobra una comisión del 7%.

Con respecto a la Fundación Saber Cómo con la que firmó el convenio el Municipio y las condiciones, Matzkin dijo que “esta Fundación ni siquiera tiene antecedentes, y cobra inversamente proporcional a todos, ni hablar que en una ciudad gobernada por el Pro como Mar del Plata, se decidió estatizar el servicio. Cáffaro que es el campeón del estatismo, privatizó el espacio público, no lo digo yo, lo dice el convenio que él mismo firmó”.

Y para finalizar Matzkin enfatizó: “Si la oposición no deja ordenar la ciudad como dice Nuevo Zárate, es porque en 15 años no hicieron nada de orden”.