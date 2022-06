Cáffaro vetó la Ordenanza de ‘Corredores Escolares Seguros’: “Es una vergüenza” dijeron desde JUNTOS

“Vamos a insistir con el proyecto, es una vergüenza que el Municipio no tenga políticas públicas de prevención contra el delito, y mucho más con los robos que sufren nuestros chicos cuando van o vienen de la escuela” dijeron los concejales Marcelo Matzkin y Natalia Blanco de JUNTOS, quienes agregaron “vamos a seguir con propuestas y proyectos, aparte de seguir controlando, los funcionarios del Municipio carecen de idoneidad con el tema de la prevención y la seguridad ciudadana.”

En el día de hoy ingresó en el Concejo Deliberante el veto a la ordenanza de “corredores escolares seguros” firmada por el intendente Osvaldo Cáffaro. El proyecto había sido aprobado semanas atrás por el Concejo Deliberante quien ahora deberá o aceptar dicho veto o insistir para que sea ordenanza.

Los concejales de JUNTOS explicaron que “Cáffaro y Arroquigaray viven ajenos a lo que pasa en Zárate, y no ven el problema que hay con los hechos de violencia e inseguridad que sufren nuestros chicos yendo o viniendo de las escuelas, ‘corredores escolares seguros’ es una herramienta que funciona muy bien en otras ciudad para la prevención, pero en Zárate al no tener personas idóneas en seguridad, por un lado no se puede intercambiar ideas porque no vienen al Concejo Deliberante cuando son citados y no son capaces de reglamentar una ordenanza que les da más herramientas para la prevención ciudadana.”

La concejal Natalia Blanco, autora del proyecto dijo que “vamos a insistir sobre el veto, nuestros hijos merecen un Municipio que se preocupe porque no les pase nada ni tengan situaciones incómodas, y se puede trabajar esto con los distintos actores de la sociedad, Cáffaro evidencia que no le importa la seguridad.”