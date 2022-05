Marcelo Matzkin: “Porqué la Rendición de Cuentas del Municipio no debe ser aprobada”

“Antes que nada, quiero pedir disculpas porque esta explicación puede ser un poco extensa y compleja, pero no quería dejar de exponer ante los vecinos de Zárate, las conclusiones a las que he llegado luego de estudiar la Rendición de Cuentas que ha enviado el Municipio sobre el ejercicio 2021 sobre el estado contable del mismo y los distintos gastos e inversiones en cada repartición.

En primer lugar hay que reconocer que el Municipio envía la información porque es el Tribunal de Cuentas de la Provincia quien audita y controla, de otro modo no tendríamos información, ya que cada pedido de informes o requerimiento de algún funcionario para que venga a responder inquietudes son en vano, y esto se agrava más ante la falta del Boletín Oficial que transparente las licitaciones y compras.

En segundo lugar, vale aclarar que el dinero de los contribuyentes que no se gasta es pérdida adquisitiva, es ineficiencia, si no se coloca en algún instrumento donde no pierda valor. Hoy vemos que el monto subejecutado es de 480 millones de pesos. Si el municipio no gastó al final del año 2021 480 millones de pesos, es una burla para los vecinos quienes reclaman mejoras en las calles, en el sistema de agua potable, en la seguridad o a los que sólo piden que se les arreglen cuestiones menores. Obviamente, esos 480 millones no gastados, al ritmo de la inflación perdieron su valor.

¿Sabías que con ese dinero no gastado se podrían asfaltar 100 cuadras?

En cuanto a las cuentas de las distintas áreas del Municipio pudimos detectar bastantes cosas descriptivas que se condicen con el estado de abandono en que está Zárate.

Ejemplos llamativos son estos: ¿Sabés cuánto se invirtió en capacitación para el personal de prevención y seguridad? ¿y cuánto a la modernización del estado? ¿o por ejemplo en el Presupuesto Participativo o en los CePaM que estaban destinados a descentralizar el Municipio pero que el intendente sólo se acuerda en años electorales? ¿y si de salud hablamos, los Programas de Salud Bucal y Salud Visual?

Bueno, en estos casos tomados a modo de ejemplos, se ejecutó $0 (cero peso). Sí, cero, como leíste, como si no se necesitare seguridad, o poder hacer todo desde aplicaciones y no vivir en la era arcaica que nos ofrece el Municipio, darle un uso a los CePaM distinto para el que fue pensado o ya no tener interés en la salud de proximidad barrial. Estos casos como dije son a modo de ejemplo, pero son más y es grave.

Sin ir más lejos, en todo el ámbito de la educación sólo se gastó 43 millones pesos de los 326 millones vigentes, se empezaron a mover cuando los medios nacionales expusieron la dificultad de las empresas de la zona en tomar egresados de Zárate. En el “Programa Mejor Escuela” de 110 millones, gastaron 0, sí, otra vez cero. Pero un dato es más preocupante, el Gobierno Nacional le giró al municipio casi 80 millones para ese programa de mejoramiento de escuelas, y no sólo no gastaron los fondos propios sino tampoco los que vinieron de Nación.

En pavimentación se gastó casi la mitad de lo presupuestado, un 58% de los 153 millones disponibles, como si nuestra ciudad estaría con calles en buen estado. No sólo hay que asfaltar, sino que hay que hacerlo bien, con calidad y no a las apuradas como nos tienen acostumbrados, donde luego se rompen y hay que gastar otra vez.

El Programa de prevención de Cáncer de Mama sufrió una reducción de un tercio de su presupuesto, que quedó en 356 mil pesos, es decir, 29 mil pesos por mes, una suma irrisoria teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud sitúa al cáncer de mama como la primer causal de muerte en las mujeres. Es cuestión de prioridades. Lo mismo sucede con “Discapacidad e Inclusión, que tenía casi 4 millones de pesos, que no era mucho, pero que recortaron su presupuesto en un 99% y lo dejaron sólo con 3.182 pesos para todo el año. ¿Quién da explicaciones de esto? Nunca nadie da la cara.

Pero vemos que cuando quieren gastar lo hacen rápido y sin dudar, el Basket Para Todos, con el dinero de Todos los comerciantes gastó casi 20 millones de pesos, solo para transferencias a privados, (¿a quienes te preguntarás? Nadie lo sabe porque la información no se da) bastante más que “Mejor Escuela” o que “Discapacidad” o con los míseros 15 mil pesos al año que le dejaron al Cementerio de Lima.

Después hay muchas cuentas que reflejan la falta de gestión municipal, en licencias de conducir se subejecutó un 40%, en los caminos rurales un 50%, en medio ambiente 60%, en el UPA Favaloro un 25%, en bromatología y zoonosis menos del 70%, en las obras de agua del barrio La Ilusión un 50% y podría seguir así pero no es mi idea hacer un análisis pormenorizado sino poder mostrar y contarles en base a esto, cuál será la postura de nuestro bloque de JUNTOS en la sesión donde se tratará la Rendición de Cuentas.

No vamos a avalar esta Rendición de Cuentas porque es una vergüenza para el vecino contribuyente, para el empresario que genera trabajo y paga tasas, para los ciudadanos que sienten día a día la ausencia del estado municipal siendo asaltados, rompiendo sus autos por el mal estado de las calles, abriendo sus canillas sin que salga agua, para los pibes que necesitan modernidad y seguridad. Esta posición la hacemos con fundamentos, pero por sobre todo, del lado con los vecinos, que ellos nos votaron para esto.”