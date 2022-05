Martin Tetaz: “No hay que perder el contacto con la gente, no hay que conversar solamente cuando van a buscar el voto”

Fueron las palabras del Diputado Nacional de Evolución Radical en Juntos, Martín Tetaz, en su visita a la ciudad de Zárate. “Eso es la vieja política, la política que estoy tratando de hacer yo es la de estar en cercanía con todos los vecinos y ver cuáles son los problemas que tienen en cada uno de los lugares donde vamos” afirmó.

“Algunas personas me preguntan si hay elecciones porque ven que estamos recorriendo, y la verdad que no” expresó el legislador nacional y remarcó que “el rol de cualquier diputado nacional es el de conocer bien lo que está pasando con la gente en todos lados y eso es lo que estamos haciendo”.

La problemática de la economía y la inflación son los temas más recurrentes a la hora de frenar a charlar con los comerciantes del centro zarateño; “estoy convencido que necesitamos explicarle a la gente cómo vamos a terminar con la inflación en Argentina porque es el problema más grande y se está agravando, los datos que tenemos de abril es que también va a estar cerca del 6%”.

“La inflación está corriendo a una velocidad que cuando la anualizas todos los meses a 6% o 7% da 117% anual, es una animalada y los salarios no están ahí, las jubilaciones no están ahí; entonces la gente está en un nivel de desesperación donde además no te sobra nada porque venimos de 4 años muy malos, entonces no te sobra nada y la situación es desesperante” comentó el economista y Diputado Nacional integrante de Evolución Radical.

Por su parte Luis Rannelucci, referente local de Evolución dijo “estuvimos en zonas rurales, estuvimos charlando con los comerciantes y vecinos de la ciudad, conociendo en profundidad la problemática diaria de los zarateños”. En relación al sector rural Rannelucci afirmó que “los vecinos de la zona tienen muchísima información sobre lo que falta, principalmente los accesos a las escuelas rurales que es la mayor preocupación, que los chicos no pueden llegar cuando llueve. Fueron los propios vecinos quienes le acercaron un proyecto a Martin Tetaz el cual va a presentar en la cámara de diputados provincial mediante los legisladores del espacio”.

“Creemos que en el 2023 va a haber un cambio importante y necesitamos sumar gente y conocer la provincia y la ciudad para estar a la altura de la situación. Es por eso que estamos acompañando a Martin en esta recorrida por la provincia de Buenos Aires” puntualizó Luis Rannelucci y agregó “nosotros estamos en el proyecto. Seguimos pensando que podemos trabajar muchísimo por Zárate, los vecinos ya nos conocen, estamos presentes”.

Desde Evolución radical Zárate remarcaron que en los últimos meses “fuimos partícipes de que el CBC esté en Zárate, que era uno de los proyectos de los que hemos hablado en la campaña del 2021. Logramos acercar la educación, la universidad pública a Zárate. Lo hicimos sin ocupar cargos en el Concejo Deliberante ni en el Ejecutivo municipal, imagínense lo que podríamos hacer ocupando esos cargos, y con personas como Martín Lousteau y Martin Tetaz en la nación y la provincia”.

Los referentes de Evolución Radical mantuvieron un encuentro con vecinos ruralistas locales, visitaron la Escuela Rural N° 20 y posteriormente recorrieron comercios céntricos de la ciudad de Zárate donde charlaron con comerciantes y vecinos.