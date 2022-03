Bayer honra a tres jóvenes líderes en agro, con un premio que respalda los proyectos que diseñaron para ayudar a alimentar al mundo

Entre los proyectos ganadores se encuentra el del argentino Emiliano Barbero que busca usar microalgas para eliminar la contaminación por nutrientes en el agua del mundo. Además, fueron distinguidos el trabajo para eliminar el desperdicio de alimentos en Bolivia y la iniciativa que busca poner herramientas de producción de vegetales en manos de agricultores africanos.

Los ganadores son delegados de la Cumbre de Jóvenes por la Agricultura organizada por Bayer y la Universidad YAS y fueron seleccionados entre 100 preseleccionados y más de 2000 postulantes.

Los premiados recibirán una beca de 5.000 euros para ejecutar sus proyectos de impacto

Monheim, 25 de marzo de 2022 -Tres jóvenes líderes apasionados por la agricultura global sustentable, han sido los ganadores de los premios Youth Ag Summit Thrive for Change (Prosperar por el cambio) de Bayer. Bruno Ferreira de Bolivia, Chidinma Ezeh de Nigeria y Emiliano Barbero de Argentina recibirán cada uno una beca de 5.000 euros para ayudar a poner en práctica sus ideas ganadoras del proyecto Thrive for Change. Desde septiembre de 2021 hasta marzo de 2022, los premiados desarrollaron sus planes de proyectos para marcar la diferencia en la lucha contra la inseguridad alimentaria y el cambio climático.

Los premios Thrive for Change culminan la 5ª Cumbre bienal de Agricultura Juvenil (YAS) y su incubadora de ideas, la Universidad YAS. En noviembre pasado, la cumbre global conectó virtualmente a 100 delegados de 45 países diferentes de todos los continentes, de 18 a 25 años, para aprender de los líderes de pensamiento global e intercambiar ideas para resolver algunos de los desafíos más apremiantes de nuestro planeta. Los delegados fueron seleccionados entre más de 2.000 postulantes. Luego, el programa universitario brindó a cada uno de estos jóvenes líderes capacitación adicional y tutoría sobre cómo preparar sus ideas de proyectos Thrive for Change para la implementación en el mundo real.

​“Estos jóvenes llegaron a nuestro programa con la pasión necesaria para marcar una diferencia real al abordar los desafíos de seguridad alimentaria en sus comunidades y en todo el mundo”, dijo Rodrigo Santos, miembro de la Junta Directiva de Bayer AG y presidente de la División de Ciencias de Cultivos. “Se van ahora con planes tangibles para transformar la agricultura y mejorar la vida de millones”.

Entre los jóvenes participantes, en una primera instancia se nominaron doce proyectos finalistas que competirían por los premios finales. Luego, un jurado de expertos en innovación y agricultura seleccionó a los tres ganadores premiados. El proyecto Thrive for Change de Emiliano Barbero trabajará para mejorar uno de los elementos más esenciales en la vida: el agua.

“BluTech se trata de aprovechar las microalgas útiles para eliminar la contaminación por nutrientes en los cuerpos de agua que ponen en riesgo la vida de las personas”, dijo Barbero. “Cuando hacemos eso, estamos ayudando a mejorar la calidad del agua y, al mismo tiempo, produciendo más y mejores alimentos para alimentar a un planeta hambriento”.

“Las desigualdades de los agricultores, especialmente en África, emanan de una gran brecha de conocimiento en la agricultura de producción”, dijo Chidinma Ezeh de Nigeria y ganadora de Thrive for Change. “Mi premio se destinará a expandir mi proyecto, FarmCAS, para equipar a los agricultores con las herramientas necesarias y la capacitación en la producción de vegetales”.

“Mi proyecto, Probá, es un proyecto filial del Banco de Alimentos de Bolivia”, compartió Bruno Ferreira. “Es una planta productiva de upcycling con triple impacto, al trabajar para solucionar los problemas de desperdicio de alimentos, desnutrición y pobreza campesina en Bolivia. No veo la hora de que comience a crear alimentos altamente nutritivos para quienes más lo necesitan.”

El programa de la premiación de este año contó con oradores que comparten la pasión de los delegados por hacer la diferencia para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Todos ellos compartieron sus ideas sobre qué acciones ayudarán a esta nueva generación de agentes de cambio a continuar creando un mundo más sustentable.

Además, los doce candidatos que fueron finalistas recibirán una computadora portátil o tableta para impulsar aún más su capacidad de crear proyectos de impacto que ayuden a construir un mundo con salud para todos y hambre para nadie.

Para obtener más información, visite www.youthagsummit.com o siga a los líderes de Youth Ag Summit (@youthagsummit) en Instagram o #agvocates Withoutborders y #YAS2021 en cualquier plataforma de redes sociales.