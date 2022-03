El intendente abrió un nuevo período de sesiones del HCD

El Intendente Osvaldo Cáffaro inauguró hoy el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Zárate donde rindió cuentas de lo realizado en el 2021 e informó lo proyectado para este 2022.

Retomando la modalidad que supo tener el desarrollo del acto de apertura en oportunidades previas a la pandemia, el jefe comunal comenzó agradeciendo a las vecinas y vecinos del Partido de Zárate, al intendente interino Ariel Ríos, quien estuvo a cargo durante su licencia, al presidente del HCD y a los concejales de cada bloque que lo compone. También recalcó la cualidad que tuvieron los seres humanos para poder enfrentar la adversidad y seguir avanzando a pesar de la pandemia que azotó al mundo y que aún sigue vigente, y planteó la necesidad de seguir trabajando codo a codo con las vecinas y vecinos por un futuro mejor.

Entre las medidas más sobresalientes que se desarrollaron durante el año 2021, Cáffaro destacó los siguientes aspectos:

Lima

El intendente comenzó detallando las acciones llevadas a cabo por el Programa de Mantenimiento, a través del cual se hizo ionizado y bacheo de asfalto en 55 cuadras de la localidad, que alcanzó 14 barrios, y donde se intervinieron 4.400 metros de baches en 5 barrios. Entre otras cosas, explicó que se recuperó para la comunidad la plaza del Parque Urbano frente a la estación, se repararon refugios de paradas de colectivos, se colocó una nueva bomba de agua corriente para abastecer al barrio Granja 8 y alrededores y se continúa trabajando en propuestas para la ampliación de la red de agua y alcantarillado en los barrios 8 de septiembre, 8 de marzo y San Isidro, así como también en el proyecto Polideportivo para Lima.

Espacios Públicos, Hábitat y Servicios Públicos

Luego, resaltó las acciones en materia de recuperación de la zona costera y de generación de nuevos espacios públicos para el disfrute de las familias de la ciudad: “Gracias a un trabajo de articulación con la empresa Celulosa Argentina, se cedió al municipio la utilización del antiguo muelle sobre el río junto con el histórico puente grúa en la zona de costanera norte al que denominamos Punto Dock. Asimismo, se realizó la ampliación del sector público en la costanera al que llamamos Punto Witcel. También recuperamos el ex frigorífico Smithfield ubicado en Costanera Sur, un edificio de más de 100 años de antigüedad, una obra de gran magnitud, con arquitectura industrial del siglo pasado. Allí estamos construyendo el Polideportivo Zárate Arena Estadio Diego Armando Maradona. Un edificio de valor patrimonial que tiene una inversión del 52% del sector privado y del 48% del Municipio” detalló.

Cáffaro también expresó que, con el objetivo de promover políticas municipales que permitan a las familias el acceso la tierra y la vivienda, el Municipio seguirá trabajando para mejorar las condiciones habitacionales de la población, en un esfuerzo mancomunado con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación: “Creo firmemente en la idea de la vivienda como un proceso donde las propias personas ponen su esfuerzo con apoyo del Estado, pero en total solidaridad y fraternidad con su entorno y sus semejantes. La realidad demuestra que es un camino largo, pero no imposible”.

Asimismo, expuso las acciones de mejoramiento de calles: “Se realizó perfilado, entoscado, ionizado y recubrimiento con piedras en 625 calles de 40 barrios. Para complementar los trabajos realizados, se llevó a cabo la reparación del sellado de juntas de arterias, arreglos de sumideros y limpieza y saneamiento de 15.000 metros lineales de los zanjones pluviales colectores para un mejor escurrimiento. Todas estas iniciativas implicaron una inversión total de $145.260.000”.

Y de mejoramiento de la red de agua potable: “Se procedió a realizar un estudio de evaluación del acuífero Puelche que se encuentra de manera subterránea y del cual se capta el agua para abastecer al partido de Zárate. El mismo fue positivo ya que permitió constatar la situación actual del recurso hídrico y establecer un plan de trabajo para el mejoramiento de la situación del servicio. Partiendo de este estudio comenzamos con nuevas perforaciones, recambio de bombas, reparaciones de pérdidas de agua y creación del plan de contingencia para el periodo estival”.

Salud y Seguridad

En materia de salud, describió el esfuerzo realizado desde el Municipio para garantizar que los vecinos y vecinas puedan completar sus esquemas de vacunación contra el Covid-19 y acceder a diferentes prestaciones sanitarias preventivas.

En torno a la seguridad declaró: “Estoy convencido de que no solamente coordinando los esfuerzos entre todos podremos avanzar en este tema. En el año 2021 hemos trabajado fuertemente en la adecuación del sistema de gestión de la seguridad informática, que permitió extender la capacidad de cámaras instaladas en el distrito, y la modernización de las capacidades de gestión de los propios equipos. El programa de asistencia a la víctima entregó por orden del poder judicial la cantidad de 194 dispositivos antipánico durante todo el 2021, aportando de esta manera recursos concretos para ayudar a prevenir los casos de violencia de género. Desde la sala de situación se atendieron alrededor de 10.000 llamados dando atención directa o las derivaciones correspondientes. Nuestra DPU, Dirección de Prevención Urbana, siempre está presente”.

Medio ambiente y Movilidad Urbana

En el contexto de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático y su impacto negativo en nuestro planeta, destacó la creación de Puntos Verdes en toda la ciudad donde se instalaron 40 contenedores para la separación de residuos reciclables y agregó: “Luego de un gran esfuerzo para todos los zarateños, de gastar más de 700 millones de pesos llevando los residuos al Ceamse por más de 3 años, con dificultades por parte de la justicia y algunos organismos, logramos tener nuestro propio Centro Ambiental para la Gestión de RSU, que permitirá realizar la disposición final de los mismos de manera segura bajo las normativas ambientales requeridas y un enorme ahorro económico para las arcas municipales”.

En materia de transporte, el intendente aclaró que el Sistema Integrado de Transporte afrontó las consecuencias de la pandemia, sin suspender personal y pagando el sueldo con normalidad. Se reconfiguraron recorridos, como Los Ceibos y Lima, y que se mejoró la frecuencia de servicios respecto al año 2020. Asimismo, desde el área de Gobierno se coordinó el monitoreo permanente vehicular y la infraestructura vial para administrar el transporte y tránsito.

Programas Socioeducativos y Culturales

A la par de las nuevas ediciones realizadas el año pasado de los programas Ciudad Rayuela, Compartiendo, Ciudad Escuela, Costa Joven y Costa Grande dijo sobre la importancia que tuvo la continuidad del Centro de Gestión del Conocimiento en el contexto de pandemia: “En 2021, se dictaron 15 carreras universitarias/terciarias de manera virtual, según protocolos sanitarios. En agosto, finalizó la Licenciatura en Urbanismo y la Diplomatura en Turismo que permitió tener 15 nuevos egresados, sumados a los recibidos son 280 nuevos profesionales”.

“En busca de generar nuevos empleos juveniles lanzamos el programa Nexo Laboral. Un curso de adaptación en articulación con la empresa TOYOTA, donde los titulados del nivel secundario adquieren competencias para iniciarse en la vida laboral” agregó.

“En 2021, a través del Fondo para la Reactivación Cultural y Turística de la Pcia. de Bs. As, se percibieron dos desembolsos colaborando con alrededor de 100 espacios culturales y turísticos del partido” concluyó.

De igual manera, se refirió a la continuidad que tuvo el Programa de Emergencia Alimentaria, con la entrega de alimentos indispensables que componen la canasta alimentaria para la población con alta vulnerabilidad social y al acompañamiento realizado a las víctimas de violencia de género

Deporte

Cáffaro manifestó una vez más su fuerte apoyo al deporte: “Se inició una importante obra de infraestructura en el Campo Social y Deportivo Municipal que consistió en el mejoramiento integral de sus instalaciones, principalmente del techo y ampliación del gimnasio. Por otro lado, otorgamos materiales deportivos y ayudas económicas que permitieron mejorar integralmente. Hemos colaborado con todos los Clubes para que mejoren la infraestructura deportiva”.

Ingresos Públicos

En torno a las finanzas públicas agradeció a las empresas y vecinos por su aporte: “Con un gran esfuerzo se puso en vigencia una moratoria municipal, que permitió que los contribuyentes de todos los tributos municipales logren dar solución a las deudas originadas en pandemia. Se advierte que en 2021 se ha podido amplificar y mejorar la situación económica y financiera superando el déficit del año 2020, que resulta muy importante a la hora de pensar en los compromisos y demandas del presente año”.

Obras de infraestructura

Por último, se refirió a las importantes obras encaradas: el mejoramiento integral del Villa Florida, la obra de cordón cuneta y microaglomerado en calle Juan B. Justo entre calle 22 y 45 que benefició a 11 barrios, la mejora integral del Velódromo, el teatro Municipal en Costanera Sur, la puesta en valor de la plaza lateral del Forum Cultural, la expansión de la red de agua potable del barrio La Ilusión, la ejecución de los desagües pluviales y conducto aliviador de la cañería principal del Parque Urbano Fase III y la ejecución de redes de agua potable y desagües cloacales para el barrio España.

A modo de cierre, destacó el compromiso de trabajar este año en múltiples ejes que involucran entre otros aspectos, seguir trabajando en la participación ciudadana (incluyendo a la juventud, adultos mayores, género, discapacidad y niñez), en la modernización del Estado Municipal, la educación, el deporte, la cultura, en proyectos de promoción, en obras de agua y cloacas, pluviales, pavimento y cordón cuneta, plazas y espacios públicos, vivienda social y popular, arquitectura y alumbrado, principalmente.