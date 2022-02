“El Tanque de Agua de Villa Fox no se desfondó” aseguró Cimiotta

El secretario de Servicios Públicos se refirió a las pruebas que se están realizando en el Tanque de Agua.

El Municipio de Zárate continúa trabajando para volver a poner en servicio el Tanque de Agua de calle Laprida al 800 en el barrio de Villa Fox. Para ello, se continúa realizando pruebas estructurales en el mismo.

“El viernes estuvimos reunidos con el ingeniero civil Roberto Carretero, especialista en estructuras, que tiene a cargo los estudios. Visitamos las instalaciones, hicimos ensayos y pruebas en el marco de las normas y procesos y además charlamos con los vecinos” manifestó Alejandro Cimiotta, secretario de Servicios Públicos.

En referencia a lo ocurrido en horas de ayer explicó: “Lo que sucedió fue que falló un dispositivo, es decir, una chapa ciega, un tapón que tenía una cañería y eso hizo que el agua que tenía el tanque bajara por ese mismo caño sin una retención y se viera en la calle. El tanque contenía un tercio de agua, tal como nos habían solicitado para hacer los ensayos. Lamentablemente generó a los vecinos molestias por lo cual les pedimos disculpas”.

El funcionario aclaró además que no falló la estructura del tanque y que no se desfondó: “La estructura de hormigón que tiene ese tanque nos hubiese dado señales muy claras de que pudiera suceder un desastre, hubiésemos tenido pérdidas grandes y fisuras en el piso que no ocurrieron. La estructura está técnicamente apta para la prueba de carga, que es lo que estamos haciendo”.

Por último, remarcó: “Estamos haciendo las pruebas y los ensayos correspondientes, hasta tanto los profesionales (el ingeniero Roberto Carretero y la ingeniera hidráulica Laura Bacha) no nos digan que estamos 100% en condiciones de que ese tanque se ponga en operación nosotros no lo vamos a poner. Estamos en constante evaluación y revisión de hasta donde podemos avanzar con esto. No vamos a poner en servicio el Tanque hasta que los profesionales nos aseguren y certifiquen que no va a generar ningún riesgo para nuestros vecinos y vecinas y sus bienes. Esto sucede cuando uno está invirtiendo para mejorar el servicio y mejorar la calidad de nuestro sistema de agua en toda la ciudad, no solamente Villa Fox”.