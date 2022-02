Comunicado de Juntos: “LAS INTERPELACIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE NO DEBEN SER SECRETAS Y BAJO CONDICIONES”

LAS INTERPELACIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE NO DEBEN SER

SECRETAS Y BAJO CONDICIONES

Hoy el oficialismo realizó una falsa interpelación del Concejo Deliberante al

Secretario de Servicios Públicos por el problema de la falta de agua en Zárate,

ya que en lugar de ser una convocatoria pública de interpelación del Concejo

Deliberante (tal como los solicitamos por medio del expíe 02/22), se trató de

realizar una reunión privada, secreta y con condiciones

¿Porque con condiciones? Porque así lo dijeron las autoridades del concejo y

concejales oficialistas al decir que la reunión debía ser privada y secreta

porque las sociedad no estaba en condiciones de saber detalles de esta

problemática.

Por el contrario no debe haber secretos y por eso pedimos su transmisión en

vivo. Debe haber soluciones ante un tema grave como la falta de agua y no

secretos.

Nosotros queremos que se debata la emergencia en materia del agua para

empezar a buscar una solución definitiva. No pretendemos reuniones secretas

y con condiciones y no estamos dispuestos a convalidarlas.

El debate legislativo debe ser público no a puertas cerradas.