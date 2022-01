Consejo Asesor de Salud: Se realizarán testeos de manera más limitada

En la mañana de hoy, el Dr. Ariel Enjuto, miembro del Consejo Asesor de Salud del Municipio de Zárate, brindó detalles sobre cómo será la implementación de los nuevos criterios de testeo para determinar los casos positivos.

El especialista explicó que en función de las redefiniciones en materia de política sanitaria adoptadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se realizarán testeos de manera más limitada teniendo en cuenta cuestiones infectológicas. Los nuevos criterios epidemiológicos establecen que se hisope a personas con síntomas de coronavirus si son mayores de 60 años, tienen una enfermedad de riesgo o están embarazadas. El resto de las personas que no cumplan esos requisitos y tengan síntomas o sean contactos estrechos, serán evaluados y en base a cada característica particular serán considerados o no, como un caso positivo por criterio clínico, médico y epidemiológico. “La implementación va a ser gradual y se informará a la gente a medida que vaya concurriendo. Se irá dejando de testear a los casos que no tienen indicación según las nuevas normativas” aclaró.

“Tenemos que tener en cuenta que el Covid está circulando y está teniendo una sintomatología característica. Por ello, vamos a poder detectarlo de una manera más clínica como se hace en la mayoría de los cuadros virales o de anginas” expresó.

Respecto de la situación actual en el partido de Zárate manifestó: “Estamos transitando una meseta con alta positividad de casos, pero estable. El crecimiento cesó y esperemos que esto se acorte para comenzar el descenso de casos”. Por ello, manifestó que los vecinos deben continuar con los cuidados personales, las medidas de higiene y de aislamiento sin alarmarse. Y ante cualquier duda acercarse a los centros de hisopados donde los profesionales pueden brindarles asesoramiento e informarlos sobre las pautas a seguir.

Asimismo, informó que la semana próxima continuará la vacunación contra el Covid-19 tanto en los puntos fijos como en los móviles. La Secretaría de Salud municipal aplicará primeras y segundas dosis a mayores de 13 años y terceras dosis de refuerzo libre a mayores de 50 años, personal de salud, personas con comorbilidades, gestantes, mujeres que estén amamantando, docentes y personal de seguridad. Estará el día martes en el horario de 9 a 12 horas en la Unidad Sanitaria de Lima, el miércoles en el mismo horario en la Costanera de Zárate y el jueves en la zona de islas: de 9 a 12 horas en el Recreo Keidel y desde el mediodía en Dársena. “Serán 300 dosis por día en cada punto móvil que permitirá acercarnos y darle más accesibilidad a la gente respecto a la vacunación. Queremos que se acerquen porque es muy importante para todos” concluyó.