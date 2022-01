Nueva reunión del Consejo Asesor de Salud de Zárate

El organismo impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal desde el inicio de la pandemia ante la emergencia sanitaria, se reunió este viernes de manera virtual, presentando una conformación renovada.

Posteriormente, desde el Salón de Actos del Palacio Municipal se brindó a los medios de prensa un informe también virtual, del que participaron el intendente interino Ariel Ríos, el nuevo secretario de Salud Marcelo Medina, la jefa de Gabinete Florencia Diez y el secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray. Cabe destacar que esta modalidad ha sido adoptada transitoriamente, como medida preventiva debido al incremento significativo de los casos de COVID-19.

Continuando con los lineamientos establecidos desde su conformación, en su rol de integrantes del Consejo Asesor de Salud, los funcionarios ofrecieron detalles de las medidas sanitarias que están tomando en el partido de Zárate, en sintonía con las dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación y la provincia de Buenos Aires.

Ríos comenzó la conferencia destacando las iniciativas que se están llevando adelante a través de la Secretaría de Salud, las diferentes áreas municipales, el Hospital Zonal y el Ministerio de Salud de la provincia ante el rebrote del virus: “Lo principal es reforzar el proceso de vacunación que hace bastante tiempo se viene llevando adelante. Estamos asistiendo a aquellos que no se habían vacunado con un primera o segunda dosis y lo están haciendo en este momento. También abrimos centros de testeo para tratar de descentralizar la situación y asistir de una manera más cómoda para aquellos que concurren”.

A continuación, en relación a los lugares donde se realizan los hisopados, el Dr. Marcelo Medina explicó: “Tenemos el Hospital Intermedio Dr. René Favaloro, el Hospital Zonal, el Club Ferroviarios, el “Monte de Eucaliptos” (predio de Av. Anta y Suipacha) que transitoriamente mañana 8 de enero se traslada a la Universidad Popular (Pavón y La Rioja) donde se va a trabajar en la misma franja horaria. Y a partir de la semana próxima vamos a incorporar nuevos puntos de testeos en la localidad de Lima: en el Centro de Salud se va a hisopar de lunes a viernes de 9 a 12 horas. En una acción que el intendente Ríos nos sugirió y nos pareció muy adecuada, vamos a pedir la colaboración de las clínicas privadas, donde ellos pondrían los hisopadores y el personal administrativo; nosotros dispondríamos los insumos para poder realizar en cada centro 30 hisopados por día. En un principio contamos con la respuesta afirmativa de la Clínica Santa Clara y estamos conversando con la Clínica del Carmen”.

El secretario de Salud hizo foco también en la importancia de la vacunación: “Si no nos vacunamos esto va a seguir. Porque lo que se ha visto es que está previniendo, vemos que no tenemos tantos casos de gravedad, principalmente en las personas que tienen tres dosis de vacunas”. Recordó que continúa el centro vacunatorio de Villa Carmencita y se incorporó el punto IOMA en calle Rómulo Noya: “Gracias a la colaboración del intendente y la provincia vamos a llevar la vacunación a la localidad de Lima los martes y jueves de 9 a 12 horas. Se van a llevar 300 vacunas por día. Se van a aplicar primeras, segundas y terceras dosis libre de Sinopharm y AstraZeneca. Se va a vacunar a los menores de 3 a 11 años y los mayores de 18 años en adelante. La franja adolescente al no tener actualmente la provincia disponibilidad de la vacuna Pfizer, queda en stand by, pero el resto será a libre demanda. Y en Escalada, vamos a estar acercándonos también a vacunar el día miércoles”.

Luego expresó que el sistema no se encuentra saturado por la ocupación de camas: “En el hospital Zonal tenemos cinco pacientes Covid, en la clínica Santa Clara tenemos un paciente y en el Hospital Favaloro cuatro pacientes que los tenemos ahí porque los estamos ayudando. Lo que se está colapsando es el recurso humano de salud porque hay muchos pacientes, enfermeros, médicos, instrumentadora, que están con infectados”.